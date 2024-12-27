Путин обречен на конфликт с Трампом: самое важное из интервью с Подоляком

Будущая администрация Дональда Трампа, в частности представитель по Украине и России Кит Келлог, уже лучше понимают природу российско-украинской войны. Не исключено, что Трамп пойдет на контакт с Владимиром Путиным.

Впрочем, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу отметил, что конфликт между Трампом и Путиным неизбежен. Больше об этом, кто стоит за авиакатастрофой в Казахстане и итоги 2024 года – читайте далее в материале.

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Почему Путин обязательно поссорится с Трампом

Как отметил Подоляк, о лучшей осведомленности Кита Келлога в вопросах войны в Украине свидетельствуют его последние заявления. В частности, о важности не повторения "Минских договоренностей", ведь это только масштабирует войну.

Все сценарии урегулирования войны, которые сейчас есть в западной прессе, построены так же как "Минские соглашения" - остановка войны за счет Украины. Зато Келлог четко сказал, что такой путь не приведет к финализации войны и это говорит о том, что в команде Трампа есть понимание, которого хочет Киев.

Они и дальше это будут дискутировать, еще больше погружаться в войну. Не сомневаюсь, что будет какая-то коммуникация на уровне – президент США и субъект по фамилии Путин, в которой Путин обязательно оскорбит Трампа, потому что сегодня он не является человеком, который адекватно реагирует на что-либо, разбирается в том, что говорит, и контролирует свои эмоции,

– сказал советник председателя ОПУ.

Он убежден, что мания величия Путина обязательно приведет к конфликту с Дональдом Трампом. Например, Россия собирается дискредитировать Трампа накануне инаугурации 20 января 2025 года. Речь идет о стратегическом договоре, который страна-агрессор планирует подписать с Ираном. Подоляк объяснил, что так Путин хочет показать, мол, они с Ираном построили альянс и являются доминирующей силой в мире, поэтому будут сами устанавливать правила.

Кто стоит за авиакатастрофой в Казахстане

25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа с самолетом Embraer-190. По словам Подоляка, самолет был подбит системами ПВО России.

Очевидно, кто стоит за сбиванием самолета. Это еще один самолет, который был уничтожен сознательно Россией. Безусловно, самолет был подбит системами российской ПВО,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

По его убеждению, не стоит ожидать решительной реакции мира на трагедию. Эта авиакатастрофа станет еще одним элементом эскалации Кремля, на которую мир не будет правильно реагировать.

Итоги 2024 года

Несмотря на все внутренние проблемы или сомнения наших партнеров в чем-то, Украина устойчиво завершает 2024 год. Подоляк отметил, что Россия боится Украины. Наше государство является субъектом большого политического процесса и имеет все шансы справедливо финализировать войну, независимо от того, что не имеет всех результатов, на которые ожидала в 2024 году. Этому есть 2 причины: ресурсная непаритетность с Россией и политические процессы в странах-партнерах.

Несмотря на все разговоры и информационные программы, которые запускает Россия, – она так же находится в крайне тяжелом внутреннем состоянии. Ей не хватает денег, растет социальная напряженность и конфликты среди элит,

– отметил советник председателя ОПУ.

Россию надо дожимать, и в 2025 году Украина должна занимать ту же позицию, что и в 2024 году по поставкам оружия, инвестиций и тому подобное.