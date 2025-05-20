До осени мира не будет: что задумали Путин и Трамп

Трамп провел телефонный разговор с Путиным и сразу заявил, что переговоры между Россией и Украиной "начнутся немедленно". А так же о том, что Россия намерена торговать с США и это, мол, очень выгодно. И что выгода ждет Украину. Опять неоднозначные заявления? Отнюдь.

Логика действий Трампа в отношении Украины

Сначала напомню логику действий Дональда Трампа. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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На украинском направлении логика Трампа проявляется в неком "треугольнике".

1. Обеспечить быстрое прекращение огня. Желательно до американо-китайского саммита, который состоится летом. То есть выйти с позицией, где США являются драйвером мирного процесса, определяют конфигурацию и границы соглашений. В противном случае придется просить помощи Си Цзиньпина. Это означает, что и MAGA не работает, и Пекин входит со своими интересами в регион как "миротворец".

2. Изменить подходы политики США на украинском направлении и продемонстрировать избирателю политику получения выгоды для США. Это соглашение о ресурсах. Проще говоря, Трамп показывает избирателю, что уже предоставленная Украине помощь "окупилась" и в дальнейшем будет приносить доход.

3. Пытаться продемонстрировать новые подходы к политике на российском направлении. Если очень просто – путем развития экономических отношений с Москвой попытаться сыграть в сдерживание Пекина. А также не позволить России пройти "точку невозврата" в процессе усиления технологической и экономической зависимости от Китая.

Чего Путин хочет от переговоров

Теперь об интересах Владимира Путина. Мир и Торговля? Нет. Для Путина важно подтвердить амбиции России на статус глобальной супердержавы. Но здесь есть одна проблема – без явной картины победы такое невозможно. Поскольку и КНР, и США устраивает ситуация ослабления российского влияния в мире. Но не устраивает вариант разгрома любой из сторон в российско-украинской войне.

Путин осознает риски усиления зависимости от Китая и пытается торговаться с США (а в перспективе с ЕС), чтобы найти новый баланс. Процессу мешает война. Но и выход на мир без "картины победы" для России не вариант.

Поэтому воевать Кремль настроен достаточно долго. Как минимум, провести летнюю кампанию, чтобы попытаться достичь выгодного положения на фронте. Ставить из-за этих планов трек переговоров с Трампом Путину так же не хочется. Поэтому использовали идею с "прямыми переговорами в Турции".

Короткая идея, которая пока получается у Путина: путем начала "прямых переговоров" попытаться поделить переговорные треки Россия – Украина, Россия – США и, возможно, Россия – Евросоюз. То есть вычленить "украинскую проблему", чтобы она вместо определяющего фактора в отношениях со странами западной цивилизации стала просто фоном.

Такое Россия уже проворачивала в 2022 году при заключении "зернового соглашения". Там были документы по режиму судоходства и параллельно (формально никак не связана с ними) Генеральная лицензия №6 (сейчас уже General License 6D), которая освобождала от санкций все российские удобрения.

В 2025 году идея та же – затянуть Украину в бесконечные разговоры и споры, в некий аналог Трехсторонней контактной группы в рамках "Минска-2". При этом, вести отдельный диалог с Вашингтоном и европейскими столицами. Далее каждую якобы "уступку" на украинском направлении продавать как основу для уступок со стороны США и ЕС. При этом не решать вопрос по существу.

Договоренности между Путиным и Трампом не станут драйвером для мира

Ряд европейских лидеров прекрасно понимает эту логику и поэтому выступает за формат "перемирие, а потом переговоры". К ним присоединяется Турция, для которой выход России из войны с сильными позициями является угрозой политике распространения своего влияния на Ближнем Востоке, Центральной Азии, на Кавказе и в Черноморском регионе (и даже в Африке, кстати).

Но слабое место в этой формуле – США. Смотрим в начало текста на триаду интересов Трампа. Бонусы на украинском направлении он уже получил. Два других вопроса были в подвешенном состоянии, поскольку переговоры по окончанию войны и переговоры о сотрудничестве с Россией были связаны в один пакет. Путин подсказал – треки можно разделить. Ведь "переговоры" в Стамбуле состоялись.

Трамп принял идею и сейчас предлагает зафиксировать ситуацию – где есть российско-украинские переговоры и есть разговор о совместном бизнесе Москвы и Вашингтона, что для Трампа интереснее.

Поэтому нас будут заставлять идти на продолжение "прямых переговоров". Пользы от этого будет мало. Вероятность заключения мира в течение ближайших 3 – 4 месяцев крайне мала. Ведь Путину нужна картина победы. То есть успехи на фронте + уступки со стороны США, ЕС и НАТО. Кстати, первую Трамп дал "авансом", заявив, что Украина вряд ли станет членом Альянса. Поэтому будут регулярные встречи при достаточно интенсивных боевых действиях.

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Параллельно Трамп будет пытаться договориться с Путиным. Не только по стратегическим вопросам (ресурсы, Арктика), но и по вопросам "быстрой выгоды". Говорится о возвращении России на европейский рынок нефти и газа. Но уже через прокладку – какую-то российско-американскую компанию.

Может, это станет драйвером к миру? Нет! Даже, если будут черновые договоренности, США могут подождать до осени – периода резкого роста спроса на газ в Европе. Это совпадает по срокам получения ясности в успешности или провале российской летней военной кампании.

Как действовать Украине

Украинской делегации придется регулярно ездить на встречи с российскими эмиссарами без серьезных перспектив достижения приемлемого результата.

Ситуация сложная, но не безвыходная. Помним, что идея разделить переговорные треки и идеи Трампа о бизнесе с Путиным не удовлетворяют целый ряд государств. Это означает, что украинским делегациям будет крайне важно проводить консультации по выработке системы взаимодействия с европейскими партнерами и Турцией. А так же (что бы очень не понравилось Трампу, но имело бы эффект), попробовать создать свой трек консультаций с КНР, Бразилией и Индией – ядром БРИКС.

Задача – к осени иметь механизм сотрудничества как минимум со странами старой Европы, Великобританией и Турцией. А также переговорный трек с ядром БРИКС. При таком варианте Трампу и Путину будет крайне сложно реализовать свои идеи по совместному бизнесу ценой Украины.