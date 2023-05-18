Много запасов и защиты: журналисты показали, как оборудован тайный бункер Путина в Геленджике

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Путин все больше времени проводит в своем бункере, расположенном в Геленджике, что в Краснодарском крае России. Российский диктатор надеется, что там его никто не найдет, однако это мнение ошибочно.

Журналисты известного американского издания обнародовали таинственные схемы и чертежи подземной части роскошного "дворца" Путина.

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Планы и чертежи позволяют заглянуть в скрытые глубины тайника бункерного диктатора. Судя по обнародованным схемам, дворцовым комплексом змейкой проходят два сложных тоннеля, служащих жизненно важными сообщениями с подземными структурами. Центральный лифт спускается на потрясающую глубину около 50 метров, обеспечивая доступ к этим туннелям.

Путин может оставаться в бункере неделями

Согласно документам, укрепленные тоннели были спроектированы таким образом, чтобы поддерживать жизнь в течение длительного времени, с:

большим запасом пресной воды,

вентиляционными системами,

сложной сетью кабелей, обеспечивавших выживание и благополучие важных персон в течение нескольких дней или даже недель подряд.

Тоннели, пролегающие на разных уровнях, имеют длину 40 и 60 метров, а ширину – 6 метров, что дает потрясающую площадь в 6 500 квадратных футов жилого пространства со взрывозащищенными свойствами.

Как оборудован и где находится бункер Путина / Фото The Business Insider

А как насчет мер безопасности

Известный инженер-строитель Тадеуш Габришевский, изучавший чертежи, дал свою оценку тайнику Путина. Он отметил комплексные меры безопасности, предусмотренные в данной системе тоннелей. По его экспертному мнению, эти сооружения имеют полностью функциональную систему противопожарной защиты, а также предусмотрено водоснабжение и водоотвод.

Они предназначены для того, чтобы кто-то мог выжить или убежать,

– сказал Габришевский.

Очевидно, что Путин поручил строительство этого сложного сооружения, предполагая самые плохие сценарии развития событий.

Эту информацию прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он сравнил Путина с Гитлером, который тоже любил прятаться в бункере.

Путин вылетел из Большой восьмерки, обложился санкциями и теперь думает, какой бункер глубже и как лучше его выкопать. Конечно, ГУР имеет всю информацию о бункерной системе и если кто-то думает, что можно спуститься на пару этажей ниже и спрятаться, то нет, нельзя. Реальность догонит и там,

– подчеркнул Юсов.

Что известно о дворце Путина

Заметим, что еще в 2021 году журналисты показали дворец российского президента Владимира Путина под Геленджиком. Из обнародованных фото можно заключить, что это не просто резиденция, а скорее целое королевство с неприступными заборами, собственным портом, церковью и даже пограничным пунктом.

Официальная площадь дворца – 17 691 квадратный метр, а окружающая его территория – 7 тысяч квадратных метров.

На территории резиденции разместили: