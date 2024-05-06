"Инаугурация" Путина: кто приедет на шабаш российского диктатора, а кто его "продинамит"

В России 7 мая состоится так называемая инаугурация российского президента Владимира Путина. Таким образом российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности "пребывания" диктатора на посту как минимум до 2030 года.

Ряд стран отказались посещать этот "шабаш", однако есть и те, кто, вероятно, поедет на "инаугурацию" к военному преступнику. Кто из лидеров стран посетит "инаугурацию" Путина, а кто не поедет к нему – читайте в материале 24 Канала.

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МИД Украины сделал заявление относительно "инаугурации Путина"

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в ходе так называемых мартовских "выборов" Россия нарушила положения многочисленных международных документов, которые являются основой современной системы международных отношений.

Речь идет прежде всего об Уставе Организации Объединенных Наций, Декларации о принципах международного права, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также десятках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

"Грубым нарушением общепризнанных норм и принципов международного права стала незаконная организация так называемого избирательного процесса на временно оккупированных Россией суверенных территориях Украины – частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в Автономной Республике Крым и городе Севастополе – с сознательным привлечением угрозами и шантажом к участию в нем миллионов граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях или под принуждением перемещенных на территорию РФ", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что, прибегая к пропаганде и манипуляциям, кремлевский режим использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения в Украину и агрессивной политики в отношении других государств.

Исходя из изложенного, а также учитывая действующий ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации,

– отметили в МИД.

Министерство призвало иностранные государства, международные организации и общественность не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Владимира Путина, в дальнейшем противостоять организованному им разрушению системы верховенства права и общепризнанных демократических ценностей, а также продолжать действенную поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, которая создает угрозу для европейской и мировой безопасности, мира и стабильности.

Боррель против участия представителей ЕС в "инаугурации"

Представитель главного дипломата ЕС Жозепа Борреля – Петер Стано отметил, что верховный представитель ЕС против участия Евросоюза в "инаугурации" Владимира Путина в Москве.

Стано подтвердил, что приглашения, присланные Кремлем на завтрашнюю инаугурацию Путина, "дошли также и до наших стран-членов ЕС и делегации ЕС в Москве".

"Сейчас мы обсуждаем со странами-членами ЕС форму нашего ответа. Мы всегда стремимся к тому, чтобы иметь скоординированный подход везде, где это возможно в сфере внешней политики, поэтому мы сейчас все еще обсуждаем с государствами-членами, как подойти к этому, принимая во внимание все соответствующие элементы", – заявил представитель Борреля.

Стано также отметил, что пока окончательное решение о присутствии представителей ЕС на "инаугурации" Путина еще не принято.

Ряд стран не будет посещать "шабаш" Путина

По данным журналистов Reuters, на днях по меньшей мере четыре страны объявили, что их дипломаты не будут присутствовать на инаугурации Владимира Путина после его "переизбрания" на пост президента России, среди которых была Чехия, Эстония, Литва и Латвия.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский объявил, что представителя страны не будет на мероприятии. Кроме того, правительство отозвало посла Чехии в России. Министр отметил, что нынешние отношения Чехии с Россией "не подходят для участия представителя посольства в инаугурации" президента России.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что страна не будет отправлять своего представителя для участия в церемонии. Он подчеркнул, что выборы в России "не были ни демократическими, ни открытыми, ни честными", поэтому инаугурация Путина – "это просто спектакль".

В то время, когда Путин ведет захватническую войну в Европе, убивая и депортируя невинных людей, осуществляя гибридные атаки на членов ЕС и НАТО, мы считаем немыслимым посещение церемоний, которые увековечивают его правление,

– сказал Цахкна.

В частности, о своем отсутствии на так называемой "церемонии" сообщали некоторые иностранные чиновники. Речь идет о после Польши и представителях Германии.

Так, посол Польши в России Кшиштоф Краевский не будет участвовать в так называемой инаугурации российского лидера Владимира Путина после его "переизбрания". Об этом сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также не будет участвовать в церемонии "инаугурации" Владимира Путина. На вопрос журналистов, поедет ли Пашинян в Москву на церемонию "инаугурации" Путина, спикер парламента страны Симонян ответил "нет".

Однако нашлись и те, кто пойдут на "процессию"

Франция явно решила не поступать "слишком радикально" и пошла иным путем, чем другие страны ЕС. Так, по данным источника Reuters, Францию на инаугурации неизменного в течение многих лет главы Кремля будет представлять ее посол в стране.

В то же время Франция осуждает "репрессивный контекст", в котором эти "выборы" проводились.