Путин вспомнил старые нарративы: что кроется за бешеными бреднями диктатора

Владимир Путин не покидает намерений захватить как можно больше украинских территорий. Он пытается манипулировать и угрожать Западу, чтобы достичь своей цели.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что возвращение в Кремле к риторике смены легитимной власти в Украине связано с тем, что очень активно продолжаются дискуссии о вероятных мирных переговорах. Он напомнил, что Дональд Трамп пообещал как можно скорее завершить российско-украинскую войну.

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Манипулирование Путина

Игорь Яковенко предположил, что разговоры о подписании мирных соглашений между Украиной и Россией или введение миротворческих войск на территорию нашего государства маловероятны.

Все это абсолютно бессмысленное занятие – договоренности не будет. Это очевидно уже всем. Кажется, начинает осознавать такую реальность и Трамп,

– высказался журналист.

Он считает, что это на пользу Путину, ведь, по его мнению, он единственный, кто может остановить войну в Украине.

Кремлевский диктатор является той преградой, которая мешает прекращению боевых действий, поэтому он, вероятно, чувствует силу, что может выдвигать различные бессмысленные условия.

Это еще одна попытка использовать дискуссии вокруг переговоров в свою пользу. Понятно, что никто не будет подчиняться его прихотям,

– сказал Игорь Яковенко.

Он подчеркнул, что среди некоторых западных политиков могут возникнуть мысли о смене власти в Украине, чтобы якобы прекратить войну.

"Кто-то из союзников Трампа может предложить такой сценарий. Он, конечно, фантастический, однако таким образом Путин имеет целью создать разногласия на Западе", – добавил он.

К слову, президент Владимир Зеленский отметил, что прекращение огня в Украине возможно только при условии наличия гарантий безопасности и сильной позиции нашего государства. По его словам, Украина не может оставаться в состоянии замороженного конфликта, а завершение войны возможно только при устойчивом мире, которого Россия, вероятно, не желает.