Путин использует зиму как оружие, но успеха этим не добьется, – Столтенберг

Генсек НАТО заявил, что российский диктатор пытается использовать зиму в качестве оружия. В частности, атакует энергетическую инфраструктуру. Альянсу нужно увеличить помощь для Украины.

Об этом Столтенберг заявил в преддверии заседания министров иностранных дел стран НАТО. Генсек отметил, что Путин реагирует на поражение своей армии "с большей жестокостью". Однако, добиться успеха он не сможет.

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"Лучший способ поддержать мир – поддержать Украину"

Йенс Столтенберг отметил, что оккупанты обстреливают энергетическую систему Украины, чтобы "поставить государство на колени".

Путин пытается использовать зиму в качестве оружия. Но он не добьется этого успеха,

– подчеркнул генсек НАТО.

Высокопоставленный чиновник также добавил, что чем больше у нашего государства будет военных успехов, тем сильнее будет наша позиция на переговорах.

Столтенберг уверен, что все партнеры должны усилить поддержку Украины. Мол, именно это поможет нашим гражданам отстоять свое право на самозащиту.

Если бы Путин выиграл войну, он и другие деспоты продолжали бы использовать насилие для достижения своих целей, уверен генсек НАТО.

Это может означать больше войны и больше страданий. Это сделало бы наш мир еще более опасным. В наших интересах, чтобы Украина победила. Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если предоставим стране военную поддержку. Лучший способ поддержать мир – поддержать Украину,

– подчеркнул Столтенберг.

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Военная помощь для Украины: последние новости

Польское правительство попросило Германию передать Украине ПВО Patriot. В ОП уже отреагировали на подобную инициативу. Михаил Подоляк отметил, что ПВО – это не о наступлении. Это только для защиты мирного населения от ракетных ударов.

В воздушных силах ВСУ рассказали, что нам очень нужны боеприпасы к немецкому зенитно-ракетному комплексу IRIS-T. Также нужны самолеты.

Отметим, что Германия недавно передала 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh. Кроме того, готовят и другую технику к отправке.

Бельгия отправит в Украину подводные дроны и мобильные лаборатории.

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