Путин испугался вторжения террористов в страны ОДКБ из Афганистана
Источник:телеграм-канал "Пул N3"
Владимир Путин заявил, что в Афганистане после прихода к власти талибов продолжают действовать группировки международных террористов. Глава Кремля боится, что они могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах.
Соответствующее заявление российский лидер сделал во время встречи с главами спецслужб государств СНГ, которая прошла 13 октября.
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Путин боится вторжения террористов в страны ОДКБ
Глава Кремля отметил, что ситуация в Афганистане непростая. Ведь после окончательного вывода американских войск власть перешла в руки талибов, устанавливающих свои порядки.
В то же время в стране продолжает действовать ряд группировок международных террористов из состава "ИГИЛ",
– отметил Путин.
Он добавил, что из Ирака, Сирии туда активно стягивают боевики с опытом ведения боевых действий.
Это очень встревожило и напугало президента государства-агрессора, развязавшего войны не в одной стране мира.
Мол, террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах. "Вплоть до начала прямой экспансии. Нужно быть готовыми противодействовать боевикам, а при необходимости проводить и совместные спецоперации", – подытожил Путин.
К слову, глава России имел в виду страны из Организации договора о коллективной безопасности, в который, кроме самой агрессоры, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.Обратите внимание! Боевики исламистской группировки "Талибан" недавно заявили, что начинают спецоперацию против террористов "ИГИЛ" в Афганистане. Будут бороться с ними на востоке страны, в провинции Нангархар и в Кабуле. К этому прибегли после серии терактов.
Захват талибами власти в Афганистане: коротко
- Весной 2021 года Джо Байден принял решение вывести из Афганистана войска до 11 сентября. Президент США тогда объяснил свое решение тем, что "американским войскам пора вернуться домой", ведь свои задачи в стране они выполнили.
- Во время выхода американских военных из страны талибы постепенно начали захватывать там власть. 15 августа они объявили о полном контроле государства, а президент и правительство экстренно покинули его.
- Последний военный США покинул Афганистан 30 августа.