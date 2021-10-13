Путин испугался вторжения террористов в страны ОДКБ из Афганистана

Владимир Путин заявил, что в Афганистане после прихода к власти талибов продолжают действовать группировки международных террористов. Глава Кремля боится, что они могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах.

Соответствующее заявление российский лидер сделал во время встречи с главами спецслужб государств СНГ, которая прошла 13 октября.

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Путин боится вторжения террористов в страны ОДКБ

Глава Кремля отметил, что ситуация в Афганистане непростая. Ведь после окончательного вывода американских войск власть перешла в руки талибов, устанавливающих свои порядки.

В то же время в стране продолжает действовать ряд группировок международных террористов из состава "ИГИЛ",

– отметил Путин.

Он добавил, что из Ирака, Сирии туда активно стягивают боевики с опытом ведения боевых действий.

Это очень встревожило и напугало президента государства-агрессора, развязавшего войны не в одной стране мира.

Мол, террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах. "Вплоть до начала прямой экспансии. Нужно быть готовыми противодействовать боевикам, а при необходимости проводить и совместные спецоперации", – подытожил Путин.

К слову, глава России имел в виду страны из Организации договора о коллективной безопасности, в который, кроме самой агрессоры, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Захват талибами власти в Афганистане: коротко

Весной 2021 года Джо Байден принял решение вывести из Афганистана войска до 11 сентября. Президент США тогда объяснил свое решение тем, что "американским войскам пора вернуться домой", ведь свои задачи в стране они выполнили.

Во время выхода американских военных из страны талибы постепенно начали захватывать там власть. 15 августа они объявили о полном контроле государства, а президент и правительство экстренно покинули его.

Последний военный США покинул Афганистан 30 августа.