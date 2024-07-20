Российский президент Владимир Путин испытал новую гордость отечественного автопроизводства – Lada Aura. Глава Кремля изрядно беспокоится о собственной безопасности, поэтому перед тест-драйвом сначала пристегнул ремень безопасности и только потом нажал на газ.

На обнародованных кадрах видно мужчин в черных костюмах, которые охраняют тело диктатора и кортеж, который сопровождал его во время поездки. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что Путина охраняют так, как никого не охраняют на всей планете.

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Путин очень бережет свое здоровье

Путина охраняют гораздо тщательнее, чем любого другого мирового лидера, если сравнить меры безопасности.

Отметим, что на днях президент России прибыл на новой модели АвтоВАЗа на открытие Северного обхода Твери, где завершается строительство трассы из Москвы в Санкт-Петербург.

Вряд ли мы когда-нибудь выясним, на сколько десятков километров вокруг этого автомобиля была зачищена территория, какое количество снайперов сидело под каждым кустом, сколько вертолетов контролировала эту трассу,

– сказал Яковенко.

Он напомнил, что во время нынешней инаугурации диктатора Москва была полностью зачищена.

В то же время сам Путин очень бережет свое здоровье, сравнить можно разве что с Ким Чен Ыном. В странах евроатлантической цивилизации безопасность лидеров государств намного ниже. Не случайно в США четверо президентов за историю страны были убиты, а на троих было совершено покушение.

Это связано не только с тем, что в США свободное хождение с оружием, но и с тем, что нет таких гигантских расходов за защиту первого лица государства,

– добавил российский оппозиционный журналист.

Напомним, в одном из интервью глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что знает о попытках убить Путина. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для безопасности российского диктатора делают все необходимое с учетом эскалации мировой напряженности.