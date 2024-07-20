На оприлюднених кадрах видно чоловіків у чорних костюмах, які охороняють тіло диктатора та кортеж, який супроводжував його під час поїздки. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що Путіна охороняють так, як нікого не охороняють на всій планеті.

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Путін дуже береже своє здоров'я

Путіна охороняють набагато ретельніше, ніж будь-якого іншого світового лідера, якщо порівняти заходи безпеки.

Зазначимо, що днями президент Росії прибув на новій моделі АвтоВАЗу на відкриття Північного обходу Твері, де завершується будівництво траси з Москви до Санкт-Петербурга.

Навряд чи ми колись з'ясуємо, на скільки десятків кілометрів довкола цього автомобіля була зачищена територія, яка кількість снайперів сиділа під кожним кущем, скільки вертольотів контролювала цю трасу,

– мовив Яковенко.

Він нагадав, що під час цьогорічної інавгурації диктатора Москва була повністю зачищена.

Водночас сам Путін дуже береже своє здоров'я, порівняти можна хіба що з Кім Чен Ином. У країнах євроатлантичної цивілізації безпека лідерів держав набагато нижча. Не випадково у США четверо президентів за історію країни були вбиті, а на трьох було здійснено замах.

Це пов'язано не тільки з тим, що у США вільне ходіння зі зброєю, а й з тим, що немає таких гігантських витрат за захист першої особи держави,

– додав російський опозиційний журналіст.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю очільник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що знає про спроби вбити Путіна. Водночас речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що для безпеки російського диктатора роблять усе необхідне з урахуванням ескалації світової напруженості.