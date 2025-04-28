Это волнует Москву: некоторые движения в России толкают Путина к переговорам "без условий"

В Кремле заявили, что якобы готовы к переговорам с Украиной по завершению войны без предварительных условий. Это очень странное заявление, ведь раньше такого не было. Такая позиция может на что-то указывать.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что политически в России, вероятно, не хотят идти на переговоры, ведь Владимир Путин стремится выиграть войну, но из-за экономических проблем вектор дискуссии меняется. Финансовые проблемы страны-агрессора становятся более заметными.

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Почему в России заговорили о переговорах

Центральный банк России еще в 2024 году предупреждал, что возможно "обнуление" российского фонда национального благосостояния в течение 2025 года.

Получается так, что экономика может остановиться и будет то, что было с советским союзом, который развалился,

– сказал Иван Ус.

Из-за огромных расходов на войну российские элиты теряют много денег, что вызывает среди них возмущение. Несмотря на то, что там говорят о преданности Кремлю, стало известно, что многие начали вести переговоры с другими лидерами.

Например, между Кремлем и Рамзаном Кадыровым возник конфликт. Глава Чечни ведет переговоры с монархиями Ближнего Востока в обход Москвы.

Это раздражает Москву. Кадыров довольно известная личность, поэтому мы о нем знаем, а о скольких нам еще неизвестно? Есть много других российских элит, которые тихо ведут подобные переговоры. Это безусловно волнует Россию,

– отметил Иван Ус.

Он считает, что именно из-за таких процессов Путин заговорил о переговорах с Украиной о завершении войны без всяких условий.

К слову, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы Дональда Трампа по завершению войны в Украине частично совпадают с позицией России. Он отметил, что хотя Кремль не поддерживает все предложения США, некоторые идеи, в частности обвинения Украины в провоцировании конфликта, им близки.