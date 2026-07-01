Такое впервые, – эксперт по безопасности отметил неожиданный шаг Путина и раскрыл причину

Владимир Путин заявил, что якобы ему поступило предложение от Украины ограничить с обеих сторон боевые действия четырьмя регионами, где они ведутся на суше. Также речь шла о договоренностях не наносить удары вглубь территории обеих стран. Глава Кремля признал, что отклонил предложения, и это свидетельствует о планах России в войне в ближайшие месяцы.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, отметив, что тезисы, озвученные Путиным, публиковались в западных СМИ в течение последних недель. Они являются частью предложений со стороны Европы, которые послы европейских стран передавали в российский МИД.

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К чему готовится Кремль?

Жовтенко отметил, что Путин повторил определенные инициативы со стороны европейцев, которые были озвучены в ходе политических консультаций.

Понятно, что его жесткое "нет" этим предложениям – это прежде всего ответ Европе. И в конечном итоге это индикатор того, что, очевидно, Россия берет курс на эскалацию. А поддержка Китая этим российским планам уже обеспечена,

– пояснил он.

Поэтому Украине, по его мнению, нужно готовиться и ожидать следующей эскалации.

Когда может произойти новая эскалация на фронте: смотрите видео

В то же время намерения Владимира Путина склонить Александра Лукашенко к непосредственному участию в операциях как против Украины, так и против восточного фланга НАТО пока потерпели фиаско. Кремлю на этом фоне необходимо показать, что он держит ситуацию под контролем. И даже без белорусских войск россияне все равно наступают и занимают какие-то территории. Именно на таком общем фоне Путин, по мнению эксперта по безопасности, обозначил отказ от предложений о начале переговоров, которые принесли в российский МИД европейцы.

Фактически все сводится к тому, что примерно во второй половине лета – начале сентября возможны попытки эскалации со стороны россиян по линии фронта. Также после завершения так называемых выборов в Госдуму России в сентябре 2026 года планируются более серьезные шаги со стороны Кремля, к которым готовится российская система военкоматов,

– отметил Тарас Жовтенко.

Он обратил внимание и на то, что Путин подписал указ об очередном увеличении численности Федеральной службы охраны. Это происходит четвертый раз с начала полномасштабной войны против Украины.

Но хотя это четвертый раз в целом, впервые увеличение численности происходит не в начале года (когда это логично и связано с формированием бюджета), а в середине года,

– отметил эксперт по безопасности.

Это, как он считает, является признаком того, что Путин готовит дополнительные инструменты для того, чтобы попытаться удержать ситуацию под контролем внутри России после того, как будут приняты не очень популярные решения, в частности, относительно мобилизации.

Напомним, что Владимир Путин заявил, что отказался от предложений, которые якобы получил от Украины. Они касались прекращения ударов вглубь территорий стран с обеих сторон. Глава Кремля отметил, что российские атаки по Украине значительно мощнее и имеют более серьезные последствия. Также глава Кремля заявил, что якобы атаки Украины по российской территории "абсолютно не влияют ни на боевые действия, ни на ситуацию на линии фронта".

Путин сообщил также о том, что Киев якобы предложил ограничить боевые действия Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями, а во всех остальных регионах их прекратить. Однако, по его словам, Украина выступила с такой инициативой, потому что ей катастрофически не хватает личного состава.