Bloomberg пишет об очередных сигналах Путина о "переговорах": почему им нельзя верить

В западных СМИ продолжают появляться довольно странные публикации. На этот раз в Bloomberg появился материал, причем без авторства. В котором пишут, что Путин якобы посылает сигналы Западу относительно Украины.

Автор, которого не указывают, утверждает, что Владимир Путин якобы “зондирует почву”, чтобы узнать, готовы ли США к переговорам о прекращении войны в Украине. Интересно, что что-то подобное писали в конце прошлого года, но уже в другом западном издании.

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Путин якобы открыт к переговорам

В материале, ссылаясь на "двух людей, близких к Кремлю", говорят, что Владимир Путин якобы "косвенными каналами дает понять, что открыт к дискуссиям, в частности, возможно, относительно будущих договоренностей о безопасности в Украине".

Эти так называемые источники утверждают, что высокопоставленным чиновникам из США в декабре 2023 года передали "сигналы" о том, что российский лидер якобы готов к переговорам "через посредника, которого они отказались называть".

В издании пишут, что Путин якобы, возможно готов рассмотреть возможность отказаться от настаивания на нейтральном статусе нашего государства. И что он может даже отказаться от оппозиции относительно возможного членства Украины в НАТО. Учитывая массированные ракетные удары, которые Кремль начал наносить с конца декабря, это отнюдь не похоже на правду.

В то же время в издании опросили американских чиновников. Среди них – представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон. Они утверждают, что им неизвестно о существовании так называемых "сигналов" от Владимира Путина. Также они отмечают, что не видят признаков того, что российский президент серьезно относится к любым переговорам.

В издании также предполагают, что соответствующие вбросы могут среди союзников Украины посеять раздор. А также изолировать Киев, а также подорвать усилия Владимира Зеленского, направленные на то, чтобы его формулу мира поддержали как можно больше государств. Последняя, напомним, предусматривает полный вывод российских войск с территории нашей страны.

На фоне этого в издании вспоминают сложности, связанные с выделением Украине дополнительной помощи. Они возникли как в Конгрессе США, так и в Евросоюзе.

Это не первая такая публикация

Собственно, в конце 2023 года на The New York Times вышел подобный материал. В нем утверждали, что Владимир Путин намекнул, что якобы готов прекратить огонь в Украине, а также заключить соглашение. Мол, еще с сентября 2023 года он посылает соответствующие сигналы. Параллельно с этим с начала октября гонит тысячи своих солдат, чтобы они захватили Авдеевку.

Якобы российский диктатор стремится заморозить войну, а также оставить за собой те территории, которые Россия уже оккупировала. Мол, Владимир Путин готов остановить огонь, но при условии, что на текущей линии фронта он и остановится.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Путин или его окружение соответствующие заявления делает с одной целью – снизить поддержку Украины. Именно поэтому в Кремле запускают фейковые месседжи о якобы готовности к переговорам.

Потому что переговоры, которые предлагает Россия, достаточно просты – это наша капитуляция. Мы не можем позволить себе капитулировать перед страной, которая еще 24 февраля начала нас уничтожать. И мы и в дальнейшем будем идти к победе,

– добавил секретарь СНБО.

А вот представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что российская пропаганда не говорит нам того, чего хотел бы Путин или его режим. Он отметил, что россияне действительно хотели бы как можно скорее завершить вторжение. Впрочем, следует понимать, что они стремятся к этому не на условиях Украины.