В частности, причина в том, что китайский лидер Си Цзиньпин пытается вернуть Путина на геополитическую шахматную доску. Такое мнение 24 Каналу озвучил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

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Это важно для России

Артур Харитонов отметил, что этот форум – главное мероприятие инициативы "Один пояс, один путь", которую разработал Си Цзиньпин с целью внешнеполитической экспансии планеты. Ранее у Китая были попытки вырваться в Европу, в частности, строить что-то в Украине. Однако эта китайская инициатива не такая успешная, как раньше.

Этот форум проводился дважды до этого с большим масштабом. Было немало западных лидеров. В этот раз их было всего 20. Такой массовый бойкот связан не только с тем, что делает Китай, Си Цзиньпин. Также с тем, что Пекин решил вернуть на геополитическую шахматную доску россиян и Путина. Он это успешно сделал,

– подчеркнул он.

Россия проводила переговоры с разными странами. Правда, персональный состав всех делегаций пока неизвестен. Китай заявил, что делегаций было более 100, но подтверждений этому нет. Однако точно известно об участии 20 лидеров.

"Для России это важно, потому что это вопрос их выживания и дальнейшей интеграции в китайскую орбиту. Все было о том, каким образом Россия будет вступать в глобальную структуру Китая", – добавил Харитонов.

"Один пояс, один путь": главное