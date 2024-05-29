Путин мечтает о "майдане-наоборот" в Украине

Дискутировать с Путиным на юридические темы – бесполезное дело. Тем более бесполезно – вести дискуссию относительно норм Конституции Украины с крупнейшим в мире ее нарушителем.

Разногласия в заявлениях Путина

Ведь очень странно, когда он какие-то статьи читает, но упорно не замечает статью 133 "В состав Украины входят: Автономная Республика Крым, Донецкая, Запорожская, Луганская, Херсонская области и Севастополь."

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Здесь читаем – здесь не читаем? Собственно, достаточно выполнить Конституцию Украины, и война завершится. А там и выборы можно будет провести.

Но повторюсь – это все не про право. Владимир Зеленский, по мнению Владимира Путина, "стал нелегитимным"? То есть до этого был легитимный, а Путин посылал захватывать Киев и "валить" полностью легитимную украинскую власть, осознавая её легитимность?

А как же тезис, что "после 2014 года в Украине был переворот и власть нелегитимна", которую Путин радостно скармливал своим сторонникам? И именно из-за "нелегитимности" он начал в 2014 году войну. А теперь оказывается, что власть в Украине была легитимная?

Почему Путин лично говорит о "нелегитимности" Зеленского

Поэтому не надо погружаться в эти помои. Главное здесь другое. Я долго думал, почему Путин так откровенно лично начал озвучивать тезисы о "нелегитимности"? Это же худший способ распространить эти мысли в Украине, где они теперь прочно будут ассоциироваться с российскими агрессорами и их вождем.

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А потом понял. Он не к народу обращается. Для него никаких народов не существует. Есть плебс, "чернь", который не играет никакой роли. Потому что у Путина самого в государстве только плебс и "чернь", и он не может представить, что где-то не так.

Он обращается к украинской "элите", и ее парламентской части. Мол, устраивайте переворот, захватывайте власть, и мы с вами договоримся – я вас щедро отблагодарю. Уже потом можно будет загнать народ в стойло, потому что Путин свято верит в такую возможность.

Вообще российский руководитель давно и прочно зациклен на украинском Майдане (как он сам его понимает), и очень сильно хочет устроить "майдан наоборот". Путин хочет таким образом "отыграть все назад", хотя исходит он из совершенно неправильного понимания природы Майдана как такового.

Для кремлевского вождя Майдан – это чисто заговор и мятеж элит, подстрекаемых "коллективным Западом". Соответственно, "майдан наоборот" – это такой же заговор, но в его собственных интересах.

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Поэтому он и говорит о "нелегитимности" и "новой украинской власти" лично. Он хочет послать сигнал тем украинским политикам, которые хотели бы вступить с ним в торги, ведь он сам стоит за этим процессом и может гарантировать всестороннюю благодарность.

Россияне до сих пор нас не поняли. Начали записывать ИПСО на украинском, изменили тезисы, переделали пропаганду, диверсифицировали влияние, но до сих пор так ничего и не поняли. Они дальше так же переносят аналогии собственного внутрироссийского опыта на нас. Это большая ошибка.