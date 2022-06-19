Путин, лучше не связывайся, – командующий ВВС Германии предостерег диктатора от нападения на НАТО

В Германии предостерег российского диктатора Владимира Путина от нападения на НАТО. Лидер России предупредил, что страны НАТО к 2030 году нарастят воздушную мощность.

Россия потеряет контроль в Балтийском море

С соответствующим заявлением выступил командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц. Он призвал Путина "не связываться с нами", поскольку Запад вооружится.

Кстати , Война может длиться годами, – генсек НАТО рассказал, как Украина может освободить Донбасс

Инго Герхарц обратил внимание на наличие войск НАТО в Балтийском море.

К 2030 году у европейцев будет 600 современных истребителей в регионе Балтийского моря.

– заявил генерал-лейтенант ВВС Германии.

Также он отметил, что есть американские самолеты. Кроме того, Инго Герхарц упомянул, что Североатлантический союз получит усиление, когда к НАТО присоединятся Швеция и Финляндия. Это может произойти уже в конце июня на саммите НАТО в Мадриде.

Путин, для которого одной из причин вторжения в Украину якобы было расширение НАТО, фактически потеряет контроль в Балтийском море. НАТО нарастит свое присутствие в Балтийском море благодаря вступлению в Альянс Швеции и Финляндии.

Добавим, что Инго Герхарц заявлял, что военно-политическому руководству стран-членов НАТО нужно быть готовым применить ядерное оружие в случае чрезвычайной угрозы безопасности.

К теме В России снова заговорили о применении ядерного оружия в Украине

Страна НАТО может закрыть небо над Украиной

Россия неоднократно наносила ракетные удары по Львовской области вблизи границ Польши, которая является членом НАТО. Недавно экс-руководитель Бюро Нацбезопасности Польши Станислав Козей заявил, что Польша может взять на себя противовоздушную оборону над западными областями Украины.

При этом следует напомнить, что Украина с начала войны просила НАТО закрыть воздушное пространство. Однако в Альянсе Украине категорически отказали, поскольку опасались прямого конфликта с Россией.

При этом в России неоднократно раздавались угрозы в адрес Запада, если Украине будут предоставлены самолеты и тяжелое вооружение. Москва цинично винит США и другие страны Европы в эскалации конфликта.

Ранее – Шольц передал Зеленскому слова Путина: смотрите видео