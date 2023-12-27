Лукашенко – пропагандист Кремля, потому выполняет порученную функцию. Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что активизация темы переговоров имеет три цели.

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В 2024 году в России и Белоруссии должны пройти выборы. В Беларуси – это единственный день назначения депутатов всех уровней. Лукашенко уже согласовал списки и понятно, кого "изберут" в парламент.

В стране-агрессоре – это переизбрание Путина на пост президента России. Лукашенко и Путин заинтересованы, чтобы в этот момент наступило перемирие.

Три цели активизации переговоров

Во-первых, они опасаются, что Украина накануне или во время выборов совершит серьезные действия на линии фронта, что может привести к влиянию на избирательную ситуацию на территории России.

Александр Лукашенко перманентно бросает идеи о важности договориться о переговорах и даже ссылается на Владимира Зеленского, который будто это понимает.

Заметьте! Президент Украины отметил, что вопрос переговоров с Россией на сегодняшний день не актуален, и он не видит запроса России на этот счет.

Во-вторых, они хотят создать эффект "Россия и Беларусь всегда за мир, это Запад плохой и он подстрекает Украину не садиться за стол переговоров". Путин и Лукашенко насыщают россиян и белорусов пропагандой, и, к сожалению, это действует на количество людей.

В-третьих, они хотят демотивировать украинцев. Постоянные разговоры о мире и переговорах направлены на то, чтобы у украинцев было меньше мотивации бороться за свою землю и родину,

– отметил Латушко.

Какова цель визита Лукашенко

Александр Лукашенко традиционно посетил Россию, когда вся Европа отмечает Рождество, то есть 25 декабря. Также в Санкт-Петербурге собрались практически все страны СНГ. Латушко убежден, что все представители государств "держали в кармане фигу" Путину, который пытается показать свою влиятельность и "центр притяжения".

Абсолютно все страны разработали программу "ужесточения своей национальной безопасности". Учитывая, что они рассматривают Россию как страну, претендующую на их территорию и государственность. Неоднократно на уровне государственной думы и ряде пропагандистских СМИ заявляли это по Казахстану, Узбекистану и так далее,

– сказал руководитель Народного антикризисного управления.

Все понимают роль России, однако не готовы пока повернуться спиной. Многие страны имеют экономические связи.

Лукашенко по-прежнему приехал просить денег. Интересно то, что вчера он отказал Путину и единственный не пошел на экскурсию по достопримечательностям Санкт-Петербурга.

С чем это связано? Кто-то скажет горло у него болит. Однако это связано с физиологией – ему сложно ходить. Не смертельно, но физиология напоминает о себе. Проблема на коленном суставе и операция нужна на позвоночнике, поэтому ему трудно двигаться,

– заметил Павел Латушко.

Следует отметить, что Лукашенко до сих пор не встретился с Путиным. Если этого не произойдет, тогда проблемы во взаимоотношениях двух диктаторов подтвердятся. Даже во время недавнего визита кремлевского руководителя в Минск встреча также не состоялась.

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