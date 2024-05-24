Путину он тоже не по нраву, – Мусиенко предположил, какой сценарий может реализовать Россия

Политические лидеры в последнее время все чаще говорят о перемирии между Украиной и Россией. В частности говорится о китайском плане мира, к которому Пекин может склонять Россию. Однако Кремль не прекращает угрожать применением ядерного оружия.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что сейчас мы наблюдаем попытки реализовать не российский, а китайский план перемирия. Это доказывает то, что сразу после визита в Китай, Путин поехал в Беларусь. Там он договорился с Лукашенко о возможности размещения дополнительного ядерного оружия России на территории Беларуси.

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Двусмысленные действия Путина

Россия ядерными угрозами обостряет ситуацию в Европе и пытается запугать всех. Таким образом, по мнению Мусиенко, Путин требует, чтобы партнеры давили на Украину, чтобы та согласилась на сценарий прекращения огня по линии фронта.

Китай будет также доволен, потому что пообещает, что повлияет на Россию, чтобы она перестала "бряцать" ядерным оружием. Они действуют таким образом, что или будет перемирие, или угроза ядерного противостояния,

– подчеркнул он.

План Китая

Мусиенко отметил, что белорусские войска сейчас находятся не на границе с Польшей и Литвой. Это прямые угрозы Восточному флангу НАТО.

Этот сценарий (перемирие – 24 Канал) пытаются реализовать, но это не российский сценарий. Я думаю, что Путину он тоже не нравится, потому что он бы хотел продолжать эту войну и дальше. Но, очевидно, Китай давит, что надо пойти на это,

– отметил он.

Спикер подчеркнул, что Китай считает, что такой план удовлетворит всех, ведь Путин россиянам сможет сказать, что вроде бы они победили, потому что много оккупированных территорий. Запад, по мнению Китая, также не будет против такого перемирия, поскольку у Украины будут шансы вступить в Евросоюз.

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