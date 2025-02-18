Путин надеется на Трампа: что сейчас крайне нужно диктатору

Между США и Россией должны состояться переговоры в Саудовской Аравии. Украина не будет участвовать в этом процессе. Владимир Зеленский подчеркнул, что эта встреча не будет иметь результата, ведь любые переговоры без Украины об Украине не будут признавать.

Есть предположение, что администрация Дональда Трампа планирует сконтактировать сначала с Москвой, а затем с Киевом, чтобы в будущем организовать трехстороннюю встречу. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Украине не стоит участвовать в любых встречах со страной-агрессором и признавать желаемые условия Кремля.

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России нужна оперативная пауза

Роман Свитан считает, что Украине нельзя останавливать боевые действия, ведь это выгодно Владимиру Путину. Он стремится получить оперативную паузу.

Российская летняя военная кампания 2024 года затянулась до зимы 2025. У них (у россиян – 24 Канал) завершаются силы и средства. Они нуждаются в остановке боевых действий на 3 – 4 месяца для того, чтобы пополнить запасы,

– сказал он.

Оккупанты, вероятно, понимают, что им не хватает сил для летней военной кампании в 2025 году. По словам военного эксперта, россиянам выгодно, чтобы какой-то период Вооруженные Силы Украины не стреляли по ним и не начали контрнаступление.

Поэтому необходимо воспользоваться моментом. Путин надеется на Трампа, что тот заставит Украину остановить боевые действия. Надо истощить максимально российскую армию, чтобы потом двинуться вперед для освобождения наших территорий,

– подчеркнул Свитан.

Путин готовится объявить победу

Владимир Путин готовится к завершению войны. Он использует для этого пропагандистов, которые должны рассказывать россиянам о якобы безоговорочной победе.

Но война завершится только тогда, когда развалится страна-агресорка. Пока Россия существует в таком виде, то боевые действия будут продолжаться периодами, с оперативными паузами. Это очень выгодно Путину, но не Украине,

– высказался полковник ВСУ в запасе.

Если кремлевский диктатор будет иметь возможность не вести несколько месяцев бои, то есть угроза, что он начнет летнее наступление на Украину с новыми, очень мощными силами. Этого нельзя допустить.

Важно! Политический эксперт Андрей Городницкий считает, что после возможного подписания соглашения о прекращении огня Украина должна укреплять свою военную мощь и субъектность в мире, чтобы предотвратить новое нападение России. Он отметил, что Кремль не рискнет воевать с мощным противником, поэтому наше государство должно оставаться сильным.

Роман Свитан также добавил, что для Путина любое минимальное ослабление санкционного режима может стать поводом для объявления победы в войне.