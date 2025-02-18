Є припущення, що адміністрація Дональда Трампа планує сконтактувати спочатку з Москвою, а потім з Києвом, щоб у майбутньому організувати тристоронню зустріч. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Україні не варто брати участь у будь-яких зустрічах із країною-агресоркою та визнавати бажані умови Кремля.

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Росії потрібна оперативна пауза

Роман Світан вважає, що Україні не можна зупиняти бойові дії, адже це вигідно Владіміру Путіну. Він прагне здобути оперативну паузу.

Російська літня військова кампанія 2024 року затягнулась до зими 2025. У них (у росіян – 24 Канал) завершуються сили та засоби. Вони потребують зупинення бойових дій на 3 – 4 місяці для того, щоб поповнити запаси,

– сказав він.

Окупанти, ймовірно, розуміють, що їм бракує сил для літньої військової кампанії у 2025 році. За словами військового експерта, росіянам вигідно, щоб якийсь період Збройні Сили України не стріляли по них та не розпочали контрнаступ.

Тому необхідно скористатися моментом. Путін сподівається на Трампа, що той змусить Україну зупинити бойові дії. Треба виснажити максимально російську армію, щоб потім рушити вперед для звільнення наших територій,

– підкреслив Світан.

Путін готується оголосити перемогу

Владімір Путін готується до завершення війни. Він використовує для цього пропагандистів, які мають розповідати росіянам про начебто беззаперечну перемогу.

Але війна завершиться тільки тоді, коли розвалиться країна-агресорка. Поки Росія існує в такому вигляді, то бойові дії триватимуть періодами, з оперативними паузами. Це дуже вигідно Путіну, але не Україні,

– висловився полковник ЗСУ в запасі.

Якщо кремлівський диктатор матиме можливість не вести кілька місяців бої, то є загроза, що він розпочне літній наступ на Україну із новими, дуже потужними силами. Цього не можна допустити.

Важливо! Політичний експерт Андрій Городницький вважає, що після можливого підписання угоди про припинення вогню Україна має зміцнювати свою військову потужність і суб'єктність у світі, щоб запобігти новому нападу Росії. Він наголосив, що Кремль не ризикне воювати з потужним супротивником, тому наша держава повинна залишатися сильною.

Роман Світан також додав, що для Путіна будь-яке мінімальне послаблення санкційного режиму може стати приводом для оголошення перемоги у війні.