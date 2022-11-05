Это стадия полураспада, – Арестович отреагировал на бред Путина и Медведева
Владимир Путин и Дмитрий Медведев часто делают бессмысленные заявления, пытаясь оправдать какие-либо действия России. В Кремле, в частности, дали новое объяснение войны в Украине, а именно – борьба с сатаной.
Об этом сказал советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал. По его словам, Путин должен все время объяснять своему народу, почему воюет с Украиной и почему так плохо получается.
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Почему Путин начал чаще выступать
Арестович отметил, что Владимир Путин в последнее время стал чаще выступать. Это признак того, что ситуация разваливается и нужно убеждать, объяснять и мотивировать россиян.
По его словам, Путин мобилизацией сделал самое последнее, что мог вообще сделать – разрушил существующий общественный договор о том, что он занимается авантюрами, а народ может спокойно жить и участвовать в этом.
Он взорвал основу легитимности своего режима. Скоро он перейдет в режим ежедневных сообщений, как президент Зеленский, или как мы с тобой,
– заявил Арестович.
Однако, отметил советник ОПУ, мы ведем оборону страны, в том числе и информационную. Путин должен все время объяснять своему народу, почему нападает и почему это так плохо получается.
Арестович отреагировал на новый бред Путина и Медведева: смотрите видео
Почему в Кремле заговорили о борьбе с сатаной
Арестович отметил, что, реагируя на упреки россиян о фашистах в Украине, нужно спросить у Израиля и Германии, которые нам помогают. В целом же украинцам помогает 53 государства, среди которых в свое время больше всего пострадали от фашизма.
Путин в стадии полураспада, а Медведев – в состоянии уже необратимого распада личности,
– сказал советник ОПУ.
По его словам, заявления о том, что россияне воюют с сатанистами – это концепция Катехона, просто они это деликатно скрывали, а теперь, когда застыло отчаяние, начали об этом прямо говорить.
Дима – парень простой, начал вываливать все, что им там рассказывали всякие Дугины и другие товарищи в минуту попытки геополитических и метафизических откровений,
– отметил Арестович.
Советник ОПУ добавил, что вообще никто так не любит называть себя борцом с сатаной, как сам сатана.
Что известно о заявлениях Путина и Медведева: коротко
- Путинский приспешник Дмитрий Медведев выдал очередное маразматическое заявление. Он в какой-то степени осмелился сказать, что не уверен в существовании нашего государства через два года.
- 1 ноября Дмитрий Медведев спрогнозировал, что будет происходить после победы Украины в войне с Россией. В то же время он пригрозил ядерной войной.
- Владимир Путин 4 ноября выступил с заявлением, где традиционно отличился фейками и маразмом. Агрессор в привычной манере заявил, что "столкновение с неонацистским режимом было неотвратимым".