Про це сказав радник Офісу Президента України Олексій Арестович під час стріму з Марком Фейгіним, повідомляє 24 канал. За його словами, Путін мусить весь час пояснювати своєму народу, чому воює з Україною та чому це так погано виходить.
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Чому Путін почав частіше виступати
Арестович зауважив, що Владімір Путін останнім часом почав частіше виступати. Це ознака того, що ситуація розвалюється й потрібно переконувати, пояснювати та мотивувати росіян.
За його словами, Путін мобілізацією зробив найостанніше, що міг узагалі вчинити – зруйнував наявний суспільний договір про те, що він займається авантюрами, а народ може спокійно жити й брати в цьому участь.
Він підірвав основу легітимності свого режиму. Скоро він перейде в режим щоденних повідомлень, як президент Зеленський, або як ми з тобою,
– заявив Арестович.
Однак, зауважив радник ОПУ, ми ведемо оборону країни, зокрема й інформаційну. Путін же мусить весь час пояснювати своєму народу, чому нападає та чому це так погано виходить.
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Чому у Кремлі заговорили про боротьбу з сатаною
Арестович зазначив, що, реагуючи на закиди росіян про фашистів в Україні, потрібно запитати у Ізраїлю та Німеччини, які нам допомагають. Загалом же українцям допомагає 53 держави, серед яких ті, що свого часу найбільше постраждали від фашизму.
Путін у стадії напіврозпаду, а Мєдвєдєв – у стані вже незворотного розпаду особистості,
– сказав радник ОПУ.
За його словами, заяви про те, що росіяни воюють із сатаністами – це концепція Катехону, просто вони це делікатно приховували, а тепер, коли застиг відчай, почали про це прямо говорити.
Діма – хлопець простий, почав вивалювати все, що їм там розповідали всякі Дугіни та інші товариші в хвилину спроби геополітичних і метафізичних відвертостей,
– зазначив Арестович.
Радник ОПУ додав, що загалом ніхто так не любить називати себе борцем із сатаною, як сам сатана.
Що відомо про заяви Путіна та Мєдвєдєва: коротко
- Путінський посіпака Дмитро Мєдвєдєв видав чергову маразматичну заяву. Він з якогось дива насмілився сказати, що не впевнений у існуванні нашої держави через два роки.
- 1 листопада Дмітрій Мєдвєдєв спрогнозував, що відбуватиметься після перемоги України у війні з Росією. Водночас він пригрозив ядерною війною.
- Владімір Путін 4 листопада виступив з заявою, де традиційно відзначився фейками й маразмом. Агресор у звичній манері заявив, що "зіткнення з неонацистським режимом було невідворотнім".