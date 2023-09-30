"Его охрану сменяют каждые две недели": чего панически боится Путин

Владимир Путин, кажется, постепенно начинает осознавать последствия своих решений. Начав войну в Украине, он стал мишенью для огромного количества людей. В том числе и граждан России.

Мысль о том, что Путина ликвидировать могут свои же, кажется, только начала закрепляться в сознании диктатора. Российская оппозиционерка Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что Путин уже принимает новые меры для успокоения.

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Чего сейчас опасается диктатор

Владимир Путин не зря чрезмерно заботится о своей безопасности. Многие стремятся его ликвидировать, хотя и поводы для этого могут быть разными.

Путин это тоже отчасти понимает и очень быстро меняет свою охрану. Говорят, что сейчас путинские охранники меняются раз в две недели, чтобы не дай бог, не успели их подкупить и его где-то тихонько не подавили,

– отметила Ольга Курносова.

Показательной для Владимира Путина могла стать история с Рамзаном Кадыровым. Не исключают версии, что его отравили – он выглядит плохо, едва может складывать слова в предложение. Хотя казалось бы – это самый влиятельный человек в Чечне, у него мощная охрана и муха лишняя не должна пролететь. Но случилось иначе

"Если такое сделали с Кадыровым, то чего же Путина не отравить? Пригожин тоже был поваром, подавал еду и напитки (Путину – 24 Канал), а потом с маршем чуть не дошел до Кремля. Путину страшно, он переживает за свою жизнь", – подчеркнула Курсонова.

Причем российский диктатор понимает, что бояться следует не только украинских спецслужб, но и собственных. Подкупить его охрану могут и бизнесмены, сильно пострадавшие из-за войны, или политики, также находящиеся под санкциями.

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