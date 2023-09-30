Думка про те, що Путіна ліквідувати можуть свої ж, здається, лише почала закріплюватись у свідомості диктатора. Російська опозиціонерка Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що Путін вже вживає нових заходів для заспокоєння.

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Чого зараз остерігається диктатор

Владімір Путін недаремно надмірно опікується над своєю безпекою. Чимало людей прагнуть його ліквідувати, хоч і приводи для цього можуть бути різними.

Путін це теж частково розуміє, і дуже швидко змінює свою охорону. Кажуть, що зараз путінські охоронці змінюються раз на два тижні, щоб не дай боже, не встигли їх підкупити і його десь тихенько не придушили,

– зазначила Ольга Курносова.

Показовою для Владіміра Путіна могла стати історія з Рамзаном Кадировим. Не виключають версії, що його отруїли – він має поганий вигляд, ледь може складати слова в речення. Хоч здавалося б – це найвпливовіша людина в Чечні, у нього потужна охорона і муха зайва не мала б пролетіти. Але сталось інакше

"Якщо таке зробили з Кадировим, то чого ж Путіна не отруїти? Пригожин теж був кухарем, подавав їжу й напої (Путіну – 24 Канал), а потім з маршем ледь не дійшов до Кремля. Путіну страшно, він хвилюється за своє життя", – наголосила Курсонова.

При чому російський диктатор розуміє, що боятися варто не лише українських спецслужб, а й власних. Підкупити його охорону можуть і бізнесмени, які дуже постраждали через війну, чи політики, які також перебувають під санкціями.

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