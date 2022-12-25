Саакашвили отравили по приказу Путина: к этому могли приложиться и власти Грузии

Арестованный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили уже более года находится за решеткой на территории Грузии. Его соратники и друзья убеждены, что Саакашвили отравили и этого не могло произойти без участия нынешней грузинской власти.

Об этом 24 канала рассказала депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе. По ее словам, к отравлению может быть причастен российский диктатор Владимир Путин, он считает Саакашвили своим врагом.

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Грузинские власти способствовали отравлению

Хатия Деканоидзе убеждена, что в отравлении Михеила Саакашвили не обошлось без нынешних пророссийских грузинских властей.

Самое главное – то, что очень много подобных исторических фактов. Магницкий, президент Ющенко, Крамарта и все и люди, которые были не только отравлены, но и Путин постоянно о них говорил, что эти люди являются врагами лично для него,

– сказала Деканоидзе.

Относительно Саакашвили депутат сказала, что в 2008 году после российской агрессии против Грузии, Путин открыто сказал, что сделает все, чтобы наказать Махеила.

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Учитывая это, Деканоидзе не сомневается, что Саакашвили отравили, но в наказание за это не верит из-за значительного влияния олигархов и пророссийских настроений в грузинских властях.

Единственное, что сейчас возможно – это перевезти Михеила за границу,

– сказала Деканоидзе.

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