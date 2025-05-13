Политическая растяжка Путина: как диктатор попытается уклониться от переговоров в Турции

Владимир Путин оказался в состоянии политической растяжки. Он понимает, что любой его шаг будет ударом по собственным амбициям и по ощущению контроля над ситуацией. Если диктатор откажется приехать в Стамбул, это будет означать, что он не заинтересован в завершении войны и не только это.

Соответственно он ищет способы, как оправдаться за вероятный отказ ехать в Стамбул. Как пояснил в разговоре с 24 Каналом политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, такой шаг может радикально изменить позицию даже довольно лояльного к Москве Дональда Трампа, который неоднократно подчеркивал это.

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Как Путин попытается оправдаться за отказ ехать в Стамбул

Отказ Путина ехать на переговоры подтвердит, что все его заявления о готовности к переговорам без предварительных условий – фарс и ложь. Это заставит Россию пересмотреть свою стратегию взаимодействия с Соединенными Штатами, которые больше не смогут доверять ее дипломатическим сигналам или стремлению к "дружбе" с Украиной.

Если же Путин все-таки прибудет в Стамбул, в чем очень сомневается политолог, это создаст для него идеологическую проблему внутри страны. Ведь он – лидер, который не просто говорит об окончании войны, а едет договариваться с жертвой агрессии. Это не укладывается в тот нарратив, который годами строился в российском обществе: о силе, победе, уничтожении противника.

Кроме того, приезд Путина будет означать фактическое признание легитимности Владимира Зеленского – президента, которого он до недавнего времени называл "нелегитимным" и с которым, по его словам, не было смысла вести диалог.

Более того, это покажет готовность Путина общаться не только с Трампом или Си Цзиньпином, а непосредственно с украинским президентом,

– отметил Максим Джигун.

Это неудобная ситуация для Кремля, и, вероятно, ее будут пытаться нейтрализовать контрпредложением или обвинениями. Например, в том, что Зеленский якобы отказался встречаться с российскими переговорщиками третьего эшелона. Попытка переложить ответственность на Украину – привычная риторика Москвы.

Путин оказался перед дилеммой

Сейчас сформировалось мощное информационное давление как со стороны украинского президента, так и со стороны европейских партнеров. Эти инициативы поддержал и американский лидер, который выразил готовность способствовать встрече и до сих пор сохраняет стратегическую неопределенность относительно своего участия.

В итоге, Путин оказался в уязвимом положении: ему придется или чем-то жертвовать, или отказываться от прежней переговорной рамки.

Заметим, в Москве уклоняются от ответа о присутствии диктатора в Стамбуле 15 мая. По словам пресс-секретаря главы Кремля, состав российской делегации объявят только тогда, когда будут соответствующие указания от Путина.