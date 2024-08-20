Приспешник Кадырова договорился: Кремлю грозит политический кризис из-за срочников на Курщине

Аналитики ISW обратили внимание, что Апти Алаудинов взял на себя роль спикера российских войск в Курской области. Но его заявления противоречат позиции Путина относительно срочников.

Журналисты 24 Канала побывали на Курщине. Тем временем как ВСУ продвигаются дальше, россияне прячутся по посадкам.

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К чему призывает Апти Алаудинов

Российские СМИ запестрели пафосными призывами командира чеченского спецназа "Ахмат". Алаудинов требует, чтобы к срочникам перестали относиться как к детям и бросали их в бой на общих основаниях.

По его словам, призывники являются сотрудниками министерства обороны России и должны защищать Россию. Вместо этого сейчас они "бесплатно едят государственный хлеб, а потом идут домой". Тем, кто жаловался на маленькую зарплату, он посоветовал подписывать контракт.

Но кадыровец предложил странную мотивацию для срочников.

Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свою родину, свою веру в Бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути к Всевышнему. Ничего,

– сказал он.

"Группа Аида", телеграм-канал, связанный с "Ахматом", тоже продвигал похожие идеи. Мол, призывники в Судже были не детьми – им было от 21 до 25 лет.

Почему заявления Алаудинова не совпадают с позицией Путина

Как отмечают в ISW, Алаудинов обострил ситуацию, к которой Кремль исторически относился с чрезвычайной осторожностью. Родственники призывников жаловались, и Путин пытался успокоить их. Российский диктатор в 2022 году обещал, что призывники не будут воевать, но теперь может столкнуться с политическим кризисом. Кадыров также ограниченно комментировал события на Курщине, но не Алаудинов.

"Откровенные призывы Алаудинова – широко раскрученного российского авторитета – к родственникам призывников прекратить жаловаться, к призывникам участвовать в боевых действиях в приграничной зоне России, а также к российским гражданам смириться с потерями среди призывников и других военнослужащих могут обострить напряженность в российском обществе и потенциально угрожать стабильности путинского режима", – констатируют в ISW.

Обратите внимание! Призывы Алаудинова особенно циничны, если вспомнить рассказы самих срочников. Кадыровцы не раз насиловали солдат и издевались над ними. Те отомстили, сдав позиции ахматовцев.