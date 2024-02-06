У Эрдогана нет ни друзей, ни врагов: о чем может говорить с Путиным

Владимир Путин 12 февраля собирается в гости к Реджепу Эрдогану. Скорее всего, российский диктатор о чем-то будет просить турецкого и предложит кое-что взамен.

Российский оппозиционный журналист Сергей Асланян прокомментировал 24 Каналу вероятный визит Путина в Турцию. По его словам, Анкара не относится к союзникам ни Москвы, ни любой другой страны.

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"У Эрдогана нет ни друзей, ни врагов. У Эрдогана есть политические интересы. <...> Турция – это всегда флюгер, который поворачивается в выгодную ему сторону", – констатировал Асланян.

Поэтому с Анкарой не может быть одной договоренности навсегда – надо постоянно передоговариваться по любому поводу.

Собственно, для этого Путин и хочет лично поехать в Турцию. Более того, там ему не грозит арест по ордеру Международного суда, потому что страна не ратифицировала Римский статут.

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"В российской внешней политике Турция теперь выполняет функцию наемника, который от имени России может сделать какую-то пакость", – отметил Асланян.

Например, Путин пообещает Эрдогану, что будет блокировать все резолюции ООН по курдскому вопросу в Турции. За это Анкара может уничтожить американскую базу в Сирии или передать в Йемен ракетные комплексы для затопления американского эсминца, охраняющего Саудовскую Аравию от йеменских притязаний.

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