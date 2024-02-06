У Эрдогана нет ни друзей, ни врагов: о чем может говорить с Путиным
Владимир Путин 12 февраля собирается в гости к Реджепу Эрдогану. Скорее всего, российский диктатор о чем-то будет просить турецкого и предложит кое-что взамен.
Российский оппозиционный журналист Сергей Асланян прокомментировал 24 Каналу вероятный визит Путина в Турцию. По его словам, Анкара не относится к союзникам ни Москвы, ни любой другой страны.
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"У Эрдогана нет ни друзей, ни врагов. У Эрдогана есть политические интересы. <...> Турция – это всегда флюгер, который поворачивается в выгодную ему сторону", – констатировал Асланян.
Поэтому с Анкарой не может быть одной договоренности навсегда – надо постоянно передоговариваться по любому поводу.
Собственно, для этого Путин и хочет лично поехать в Турцию. Более того, там ему не грозит арест по ордеру Международного суда, потому что страна не ратифицировала Римский статут.
О чем могут "передоговориться" Путин и Эрдоган
"В российской внешней политике Турция теперь выполняет функцию наемника, который от имени России может сделать какую-то пакость", – отметил Асланян.
Например, Путин пообещает Эрдогану, что будет блокировать все резолюции ООН по курдскому вопросу в Турции. За это Анкара может уничтожить американскую базу в Сирии или передать в Йемен ракетные комплексы для затопления американского эсминца, охраняющего Саудовскую Аравию от йеменских притязаний.
Встреча Путина и Эрдогана: основное
- Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил подготовку к визиту Путина в Турцию. Одним из основных предметов переговоров станет "украинская тематика".
- Кроме того, диктаторы могут затронуть тему расширения НАТО. Как известно, Эрдоган одобрил заявку Швеции в Альянс, чтобы купить у США истребители.
- В то же время Путин может в последний момент отказаться от поездки, как он уже делал в августе 2023 года. Тогда Эрдоган сам приехал в Россию.