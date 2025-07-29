Дональд Трамп 28 июля заявил, что сокращает 50-дневный срок ультиматума, который ранее выдвигал России. Теперь в течение 10 –12 дней Владимир Путин должен прекратить огонь в Украине, иначе президент США введет жесткие санкции против Кремля.

Путин остается довольно сдержанным относительно жестких высказываний и ультиматумов Трампа. Публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский предположил в разговоре с 24 Каналом, продолжит ли в дальнейшем глава Кремля молчать в ответ на резкие выпады президента США.

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От чего не сможет отказаться Путин во время мирных переговоров?

Пионтковский отметил, что российские пропагандисты довольно жестко высказываются относительно заявлений Трампа. Однако глава Кремля сдержан в отношении него.

Кремль, по его мнению, пытается, продолжать линию, что, мол, есть здравомыслящий американский лидер, а бесноватые европейцы осуществляют на него бешеное давление в отношении России.

Интересно, на этот раз все ли будет так же или, возможно, Путин сорвется. А на Трампа имеет влияние, если затрагивают его личное, эго. Это может усилить его отношение,

– предположил публицист.

Также, возможно, ближайшие соратники Путина осторожно надавят на него и он сделает определенные заявления. В общем, по мнению Пионтковского, глава Кремля может совершить один маневр.

Путин может ответить, что подумал и готов прекратить огонь по линии боестолкновения и не будет настаивать на том, чтобы Запорожская и Херсонская области перешли России. Однако при этом Украина должна согласиться на ограничение своего суверенитета.

Но это абсолютно неприемлемо для Украины. Путин может дать понять, что это для него – святое, и нужно устранить первопричину войны. А это – существование независимого украинского государства. Поэтому, чтобы проявить гибкость, Путин может отказаться от Запорожья и Херсонщины,

– подчеркнул он.

Однако при этом российский диктатор продолжит настаивать на том, что Украина должна стать нейтральным, внеблоковым и безоружным государством. От этого Путин не отступится, ведь, по словам публициста, это означает капитуляцию Украины.

Однако в этой ситуации и европейцы, и госсекретарь Марк Рубио объяснят Трампу, что это не компромисс, а устранение независимого украинского государства. И президент США будет вынужден действовать по реализации своего ультиматума,

– пояснил Андрей Пионтковский.

По крайней мере работа в этом направлении, добавил он, уже осуществляется, в частности в Индии считают, что смогут обойтись без российской нефти, если будут введены более жесткие санкции.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для Владимира Путина по окончанию войны в Украине составит примерно 10 – 12 дней. Он начал действовать с 28 июля. Президент США отменил свой предыдущий 50-дневный дедлайн, который должен был закончиться 3 сентября, и отметил, что "нет смысла ждать", ведь нет "никакого прогресса".