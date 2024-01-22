Обо всем договорились раньше: каких новых опасностей ждать от поездки Путина в КНДР
Владимир Путин может посетить Северную Корею. О своем намерении он заговорил во время встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
Скорее всего это может быть ответный дипломатический визит. Так как Ким Чен Ын посещал Россию, теперь Путин собирается в КНДР. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Владимир Фесенко.
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"Не думаю, что следует опасаться конкретных угроз. Главные предостережения появились еще в прошлом году, когда состоялся визит Ким Чен Ына и, судя по всему, тогда были достигнуты договоренности о поставках из КНДР в Россию артиллерийских снарядов, возможно других видов боеприпасов", – отметил Фесенко.
Визит Путина в КНДР
Усиление связей России с КНДР, а также Ираном свидетельствует о том, что опасность есть. И не только для Украины, но и для стран-соседей Северной Кореи.
"Если Россия будет передавать КНДР ракетные технологии или спутниковые – здесь есть опасность (для соседних стран – 24 Канал). Сотрудничество России с КНДР и Ираном – это угроза для международной безопасности. Над этим надо думать. И нет инструментов, чтобы заблокировать это сотрудничество. Россия имеет общую границу с КНДР и Китай в этой истории не будет очень мешать", – пояснил политолог.
Ранее Россия имела исключительно дипломатические связи с КНДР и придерживалась мировых санкционных положений, наложенных на страну. Все эти ограничения стерты. Более того, в своем сотрудничестве диктаторы не скрывают своего отношения к странам Запада.
"Поэтому придется координировать действия, усиливать санкционный режим, потому что опасность от трио диктаторов растет", – добавил Фесенко.
Вероятный визит Путина в КНДР: какие могут быть результаты
- Несмотря на то, что Путин боится куда-то ехать, он вынужден это делать. А значит Россия в чем-то крайне нуждается. Вероятно, это может быть вопрос военного сотрудничества.
- КНДР могла поставлять России китайское оружие и Китай использовал Северную Корею в качестве прикрытия. Впрочем, на самом деле страна снабжает агрессора оружием советского образца.
- Отметим, последний раз Путин посещал КНДР еще в 2000 году. Тогда диктатор встречался с отцом Ким Чен Ына – Ким Чен Ыром.