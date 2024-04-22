Несмотря на декларирование своей “мощи” и “победности” Владимир Путин не может “защитить” важнейший праздник в России. Писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов сказал 24 Каналу, что глава Кремля – не является сильным, он – "хромоногая утка" и признан всем миром нелегитимным президентом.

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Россияне не заинтересованы в продолжении войны

В то же время рейтинг популярности Путина в России стремительно падает. По информации общественного деятеля, которая ему поступает из глубины России, а именно из регионов, где происходят такие потрясения, как затопление в Оренбургской области, глава Кремля потери контроль над ситуацией в стране.

Он развязал не одну захватническую войну, которую ничем нельзя оправдать. Именно оттуда все его проблемы. Если он допустит еще несколько ошибок, то от него может избавиться собственная элита или радикальные решения примет российская оппозиция, которая готова к этому,

– подчеркнул публицист.

Также среди российской элиты есть люди, мыслящие рационально, и Западу нужно с ними работать, чтобы они расшатывали ситуацию изнутри. По мнению Мурзагулова, даже если на сторону демократического мира перейдет какой-то из приближенных к Кремлю чиновников и предоставит важную компрометирующую информацию, этим нужно воспользоваться.

"Путин надоел всем – не только российскому населению, но и элитам. Есть ряд олигархов, которые зарабатывают на этой войне. Путин не приближает к себе новых людей, поэтому его окружает очень узкий круг, который состоит из примерно 200 человек – со всей 150-миллионной страны. Поэтому остальные россияне не заинтересованы в продолжении войны", – объяснил Ростислав Мурзагулов.

Кстати. В 2024 году во многих регионах России отменяются парады и соответствующие мероприятия по случаю 9 мая. В частности, во временно оккупированном Крыму не будут проводить парад и так называемое шествие "Бессмертный полк". Также отменены массовые "празднования" в Курской, Брянской, Саратовской, Псковской областях.

Какова ситуация в России