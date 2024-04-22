Несмотря на декларирование своей “мощи” и “победности” Владимир Путин не может “защитить” важнейший праздник в России. Писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов сказал 24 Каналу, что глава Кремля – не является сильным, он – "хромоногая утка" и признан всем миром нелегитимным президентом.
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Россияне не заинтересованы в продолжении войны
В то же время рейтинг популярности Путина в России стремительно падает. По информации общественного деятеля, которая ему поступает из глубины России, а именно из регионов, где происходят такие потрясения, как затопление в Оренбургской области, глава Кремля потери контроль над ситуацией в стране.
Он развязал не одну захватническую войну, которую ничем нельзя оправдать. Именно оттуда все его проблемы. Если он допустит еще несколько ошибок, то от него может избавиться собственная элита или радикальные решения примет российская оппозиция, которая готова к этому,
– подчеркнул публицист.
Также среди российской элиты есть люди, мыслящие рационально, и Западу нужно с ними работать, чтобы они расшатывали ситуацию изнутри. По мнению Мурзагулова, даже если на сторону демократического мира перейдет какой-то из приближенных к Кремлю чиновников и предоставит важную компрометирующую информацию, этим нужно воспользоваться.
"Путин надоел всем – не только российскому населению, но и элитам. Есть ряд олигархов, которые зарабатывают на этой войне. Путин не приближает к себе новых людей, поэтому его окружает очень узкий круг, который состоит из примерно 200 человек – со всей 150-миллионной страны. Поэтому остальные россияне не заинтересованы в продолжении войны", – объяснил Ростислав Мурзагулов.
Какова ситуация в России
- Президент Украины подчеркнул, что Путин не согласится на урегулирование войны, а потому нельзя верить возможность "мирных переговоров" с Россией. Зеленский уверен, что "верить Путину нельзя", ведь то, что говорит глава – "факт, что так никогда не будет". Он добавил, что "доверять Путину абсолютно невозможно".
- Также глава ГУР Кирилл Буданов считает, что войны в Украине будет продолжаться, пока существует режим Путина. В случае, если к власти в России придет кто-то другой, тогда может появиться "окно возможностей" по окончанию войны.
- Вдова Алексея Навального Юлия Навальная отметила, что войну в Украине якобы поддерживает только "агрессивное меньшинство". В то же время, по ее мнению, украинской власти не нужно игнорировать так называемых "хороших" или "антивоенных" россиян. Навальная уверена, что такие россияне существуют, однако не стоит ожидать, что они "выйдут на улицу", ведь "не все люди – герои".