Попри декларування своєї "могутності" та "переможності" Владімір Путін не може "захистити" найважливіше свято в Росії. Письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов сказав 24 Каналу, що очільник Кремля – не є сильним, він – "кульгава качка" та визнаний усім світом нелегітимним президентом.

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Росіяни не зацікавлені в продовжені війни

Водночас рейтинг популярності Путіна в Росії стрімко падає. За інформацією громадського діяча, яка йому надходить з глибини Росії, а саме з регіонів, де відбуваються такі потрясіння, як затоплення в Оренбурзькій області, очільник Кремля втратив контроль над ситуацією в країні.

Він розв'язав не одну загарбницьку війну, яку нічим не можна виправдати. Саме звідти усі його проблеми. Якщо він припуститься ще декількох помилок, то його може позбутися власна еліта або радикальні рішення ухвалить російська опозиція, яка готова до цього,

– наголосив публіцист.

Також серед російської еліти є люди, що мислять раціонально, і Заходу потрібно з ними працювати, щоб вони розхитували ситуацію зсередини. На думку Мурзагулов, навіть якщо на бік демократичного світу перейде якийсь з наближених до Кремля посадовців та надасть важливу компрометувальну інформацію, цим потрібно скористатися.

"Путін набрид усім – не тільки російському населенню, але й елітам. Є низка олігархів, які заробляють на цій війні. Путін не наближає до себе нових людей, тому його оточує дуже вузьке коло, яке складається з приблизно 200 людей – з усієї 150-мільйонної країни. Тому решта росіян не зацікавлена в продовжені війни", – пояснив Ростислав Мурзагулов.

До речі. У 2024 році в багатьох регіонах Росії скасовуються паради та відповідні заходи з нагоди 9 травня. Зокрема в тимчасово окупованому Криму не будуть проводити парад та так звану ходу "Безсмертний полк". Також скасовані масові "святкування" в Курській, Брянській, Саратовській, Псковській областях.

Яка ситуація в Росії