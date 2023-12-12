"Следит за происходящим в Конгрессе": законодателей пытаются предупредить касательно Путина
Источник:CNN
Владимир Зеленский прибыл в США, где проведет несколько важных встреч. Накануне приезда президента Украины в Соединенные Штаты американские чиновники пытались передать законодателям важное предупреждение.
Владимир Зеленский 11 декабря прибыл в Вашингтон. Первоначально он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также с генералом Чарльзом Брауном.
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Лидер Кремля наблюдает за Конгрессом США
Американский чиновник сообщил, что администрация отслеживала российское государственное телевидение, якобы "праздновавшее" неудачное голосование в Сенате на прошлой неделе.
Это относилось к продвижению дополнительного пакета, который включал миллиарды долларов дополнительной помощи Украине.
Путин очень внимательно следит за происходящим в Конгрессе и Соединенных Штатах,
– заверил чиновник.
В течение нескольких недель представители администрации предупреждали, что время для одобрения Конгрессом дополнительной помощи Украине в борьбе с Россией истекает.
Таким образом они подчеркивают, что подобная помощь является важным сигналом для других стран, что им может сойти с рук, а что нет. В первую очередь это касается тех, кто хочет нарушить границы других государств.
По словам чиновника, потенциальные агрессоры внимательно следят за происходящим.
Что известно о визите Зеленского в США
- 11 декабря с визитом в США прибыл Владимир Зеленский. В первый день своего пребывания в Вашингтоне он провел несколько важных встреч. Зеленскому сопровождала украинская делегация. В ее составе – Андрей Ермак, а также Оксана Маркарова.
- Во время встречи обсудили вызовы для глобальной безопасности. Также речь шла о развитии событий на фронте и дальнейшем украинско-американском сотрудничестве в сфере обороны. В то же время Владимир Зеленский поблагодарил за выполнение договоренностей. В частности тех, которые касаются усиления противовоздушной обороны. Также поблагодарил Остина и Брауна за их личное лидерство.
- Ранее руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок заверил, что в США примут решение о выделении средств на помощь Украине. По его словам, присутствие Владимира Зеленского придаст актуальность этому вопросу и будет означать, что Белый дом работает над поддержкой нашего государства.