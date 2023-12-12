"Следит за происходящим в Конгрессе": законодателей пытаются предупредить касательно Путина

Владимир Зеленский прибыл в США, где проведет несколько важных встреч. Накануне приезда президента Украины в Соединенные Штаты американские чиновники пытались передать законодателям важное предупреждение.

Владимир Зеленский 11 декабря прибыл в Вашингтон. Первоначально он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также с генералом Чарльзом Брауном.

Смотрите также Их останавливает одно: политтехнолог объяснил, как будут действовать США до подписания пакета помощи

Лидер Кремля наблюдает за Конгрессом США

Американский чиновник сообщил, что администрация отслеживала российское государственное телевидение, якобы "праздновавшее" неудачное голосование в Сенате на прошлой неделе.

Это относилось к продвижению дополнительного пакета, который включал миллиарды долларов дополнительной помощи Украине.

Путин очень внимательно следит за происходящим в Конгрессе и Соединенных Штатах,

– заверил чиновник.

В течение нескольких недель представители администрации предупреждали, что время для одобрения Конгрессом дополнительной помощи Украине в борьбе с Россией истекает.

Таким образом они подчеркивают, что подобная помощь является важным сигналом для других стран, что им может сойти с рук, а что нет. В первую очередь это касается тех, кто хочет нарушить границы других государств.

По словам чиновника, потенциальные агрессоры внимательно следят за происходящим.

Что известно о визите Зеленского в США