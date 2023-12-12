Володимир Зеленський 11 грудня прибув до Вашингтону. Першочергово він зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном, а також із генералом Чарльзом Брауном.

Дивіться також Їх зупиняє одне: політтехнолог пояснив, як діятимуть США до підписання пакета допомоги

Лідер Кремля спостерігає за Конгресом США

Американський чиновник повідомив, що адміністрація відстежувала російське державне телебачення, яке нібито "святкувало" невдале голосування в Сенаті минулого тижня.

Це стосувалося просування додаткового пакета, який включав мільярди доларів додаткової допомоги Україні.

Путін дуже уважно стежить за тим, що відбувається в Конгресі та Сполучених Штатах,

— запевнив чиновник.

Протягом декількох тижнів представники адміністрації попереджали, що час для схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні у боротьбі із Росією, закінчується.

Таким чином вони наголошують, що подібна допомога є важливим сигналом для інших країн щодо того, що їм може зійти з рук, а що ні. Першочергово це стосується тих, хто хоче порушити кордони інших держав.

За словами чиновника, потенційні агресори уважно стежать за тим, що відбувається.

Що відомо про візит Зеленського до США