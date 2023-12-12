Володимир Зеленський 11 грудня прибув до Вашингтону. Першочергово він зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном, а також із генералом Чарльзом Брауном.
Дивіться також Їх зупиняє одне: політтехнолог пояснив, як діятимуть США до підписання пакета допомоги
Лідер Кремля спостерігає за Конгресом США
Американський чиновник повідомив, що адміністрація відстежувала російське державне телебачення, яке нібито "святкувало" невдале голосування в Сенаті минулого тижня.
Це стосувалося просування додаткового пакета, який включав мільярди доларів додаткової допомоги Україні.
Путін дуже уважно стежить за тим, що відбувається в Конгресі та Сполучених Штатах,
— запевнив чиновник.
Протягом декількох тижнів представники адміністрації попереджали, що час для схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні у боротьбі із Росією, закінчується.
Таким чином вони наголошують, що подібна допомога є важливим сигналом для інших країн щодо того, що їм може зійти з рук, а що ні. Першочергово це стосується тих, хто хоче порушити кордони інших держав.
За словами чиновника, потенційні агресори уважно стежать за тим, що відбувається.
Що відомо про візит Зеленського до США
- 11 грудня з візитом до США прибув Володимир Зеленський. Протягом першого дня свого перебування у Вашингтоні він провів кілька важливих зустрічей. Зеленського супроводжувала українська делегація. У її складі – Андрій Єрмак, а також Оксана Маркарова.
- Під час зустрічі обговорили виклики для глобальної безпеки. Також мова йшла про розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони. Водночас Володимир Зеленський подякував за виконання домовленостей. Зокрема тих, які стосуються посилення протиповітряної оборони. Також подякував Остіну та Брауну за їхнє особисте лідерство.
- Раніше керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок запевнив, що у США приймуть рішення про виділення коштів на допомогу Україні. За його словами, присутність Володимира Зеленського додасть актуальності цьому питанню та означатиме, що Білий дім працює над підтримкою нашої держави.