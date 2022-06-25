Путин начал с козырей, – Фейгин о "ядерном" вопросе на встрече с Лукашенко

Владимир Путин заявил, что в ближайшее время передаст Беларуси комплексы "Искандер М", которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты. Также в них могут быть ядерные боеголовки.

Это ответ Литве, а также в ее лице Евросоюзу и Западу относительно блокировки транзита санкционных грузов в Калининградскую область. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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По его мнению, это "первый вброс" для того, чтобы дать возможность европейцам "отыграть назад". Как минимум, по этому вопросу.

Он начал с козырей. То есть передача ядерного оружия стране, охваченной конвенцией о ее нераспространении и имеющей безъядерный статус. Это очень интересно,

– отметил Марк Фейгин.

Он напомнил, как Зеленский накануне войны заявлял, что Украина выйдет из Будапештского меморандума. Впоследствии это был один из доводов Путина, который он не раз сам озвучивал, для вторжения. Российский диктатор утверждал: "Как это мы будем терпеть, что рядом будет страна с небезъядерным статусом. Которая еще и претендует на его возвращение".

Передвижение "Искандер М"

"По каким причинам он передвигает на территорию к границам с Евросоюзом ядерные ракеты? Раз уж такая ситуация, тогда надо просто поставить соответствующие ракеты с боеголовками в Литве. А почему нет? В Польшу передвинуть, в Румынию, в Финляндию, как только она вступит в НАТО", – заявил Марк Фейгин.

Если хочет ядерной эскалации на таких уровнях, то почему нет? Они всегда исходят из того, что это работает в одну сторону, а в другую не работает,

– акцентировал Фейгин.

Кроме того, он отметил, что уже можно говорить и об Украине, как только она вступит в НАТО. Сейчас срочно нужно решать этот вопрос. А также пересматривать безъядерный статус. "Это единственный метод удержать от соблазна", – добавил Фейгин.

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