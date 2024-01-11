Путин начинает новую фазу: политтехнолог предположил, как готовятся партнеры к провокациям диктатора
Российский диктатор Владимир Путин начинает новую фазу. В свою очередь, страны-партнеры Украины готовятся к противостоянию против агрессора.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он подчеркнул, что Украина не лишится помощи от партнеров.
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"Путин начинает новую фазу, понимая, что Украину не захватит. Он же "с НАТО воюет", ему теперь нужно Альянсу что-то устроить. Поэтому все готовятся", – отметил Тизенгаузен.
Как страны противостоят Путину
Один из ключевых партнеров Украины – США. В настоящее время наша страна ожидает решения по выделению 61 миллиарда долларов военной помощи, рассчитанной на несколько лет. Но это будет не так-то просто.
"США перефокусируются на внутренние проблемы – переходят в активную зону предвыборной турбулентности. Но Украине никто помогать не прекратит", – сказал политтехнолог.
Кроме США, есть Литва и Латвия, которые имеют не столь крупные бюджеты, но отдают Украине немалый процент относительного их ВВП, отметил Тизенгаузен. Потому что эти страны, как никто, понимают, что такое Россия, и готовятся к войне.
Эстонцы говорят: нужно готовиться к войне. Финны это тоже говорят. Они по отношению к россиянам бескомпромиссны – высылают их из страны и вводят штрафы. Их политика ведется верно. И им повезло, что они успели вступить в Альянс, таким образом обезопасив себя,
– добавил он.
Отметим, правительство Финляндии проголосовало за то, чтобы еще на месяц продлить закрытие КПП с Россией. Таким образом ограничения будут действовать до 11 февраля. Закрывать границу со страной-агрессором финны начали в ноябре 2023 из-за увеличения наплыва нелегальных мигрантов.
Визит Зеленского в Литву и Латвию: что известно
- 10 января Владимир Зеленский посетил Вильнюс. Во время встречи с лидерами страны украинский президент отметил, что "Россия не выдержит, если продолжать ее бить". Он подчеркнул, что Путин не намерен останавливаться, и российская агрессия может угрожать Польше, Молдове и странам Балтии.
- Во время визита Зеленского в Латвию, который состоялся 11 января, объявили о новом пакете поддержки для Украины. Туда вошли как дроны, так и средства связи. Более того – Латвия обязалась вести вести коалицию дронов в рамках формата "Рамштайн".
- Впервые с 2019 года Владимир Зеленский посетит Эстонию. Его поездка в Таллин запланирована на четверг. Украинский глава встретится с эстонскими лидерами, ранее отмечавшими поддержку Украины.