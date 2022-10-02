У ФСБ были против: Путин лично настоял на обмене Медведчука на героев Мариуполя, – WP

В сентябре состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией, во время которого освободить удалось многих защитников "Азовстали". Оказалось, что решение отдать 200 украинцев за одного Медведчука было прямым приказом Путина.

Источники The Washington Post сообщают, что ФСБ России была категорически против такого неравноценного обмена. Там понимали, что население России воспримет такую новость, как проявление слабости.

Состоялся на украинских условиях: кадыров и другие фанаты кремля скулят из-за обмена пленными

Акела промахнулся: россияне осудили решение Путина о неравноценном обмене

Как и предполагали в ФСБ, решение о возвращении кума Путина столь большой ценой повлекло за собой негативную реакцию в обществе. Россияне поняли, кто действительно важен для Путина – и это явно не они.

Это говорит о том, что Путин выбрал обменять своего кума и, по совместительству, одного из своих многолетних доверенных лиц в Украине Медведчука на героев Мариуполя. В Украине очень праздновали, что защитники вернулись домой, а вот в Москве отчаялись, увидев, что на самом деле волнует Путина,

– сообщает анонимный источник The Washington Post среди украинцев госчиновников.

Обмен, почти в четыре раза больше украинцев на 55 россиян и Медведчука, подвергся шквалу критики со стороны провоенных националистов. Например, Игорь Гиркин, возглавивший наступление боевиков в 2014 году на Востоке Украины, написал, что Путин не просто ошибся, он совершил что-то "хуже преступления". Эксвотажок боевиков считает решение президента России "глупостью ранга".

В материале также отмечают, что посредником обмена стал российский олигарх Роман Абрамович. Все свои действия он обсуждал с директором ФСБ Александром Бортниковым, а также главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Читайте также На освобождение остальных пленных у нас очень мало времени, - экскомбат "Азова"

Обмен пленными: что следует знать

Вечером 21 сентября в Украине был проведен масштабный обмен пленными. Домой удалось вернуть 215 украинских защитников и защитниц . Удалось уволить 5 боевых командиров, которых обменяли на 55 российских военных.

Среди уволенных украинских военных - "Фрост" и "Фокс", которых в России приговорили к смертной казни.

Любопытно, что условия обмена предполагают, что боевые командиры до конца войны будут находиться под протекцией Реджепа Эрдогана и не будут выезжать за пределы Турции.

К теме – В руке освобожденного защитника Мариуполя не хватает 4 см кости: смотрите видео