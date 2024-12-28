Шойгу может потерять свою должность: в ISW оценили шансы: в ISW оценили шансы

Российский диктатор назначил секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу возглавить новосозданный Научно-экспертный совет, который будет функционировать при Совбезе страны-агрессора.

Впрочем, пока нет доказательств, которые бы свидетельствовали о возможном устранении с предыдущей должности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Уволят ли Шойгу с должности

Как сообщает Институт изучения войны, в пятницу, 27 декабря, Владимир Путин издал указ о создании Научно-экспертного совета при Совбезе России и уточнил, что Шойгу возглавит этот совет.

Согласно документу, новый консультативный совет якобы усилит научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение вражеского Совбеза и его рабочих органов.

Российские СМИ сообщили, что указ также якобы отменил предыдущий Ученый совет, который непосредственно подчинялся Совбезу.

ISW не нашло доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что Шойгу будет отстранен от должности секретаря Совета безопасности России в рамках этого нового назначения,

– говорится в отчете.

Напомним, что секретарем Совбеза России Шойгу назначили только в мае этого года. До этого он работал министром обороны во время вторжения в Украину и был внесен в "Миротворца".