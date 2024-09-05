Путин озвучил россиянам "приоритетную" цель войны против Украины
Российский диктатор Путин выступил на Восточном экономическом форуме. Он заявил, что приоритетная цель так называемой "спецоперации" якобы "освобождение" Донбасса.
От чего он собирается освобождать свободных украинцев, диктатор так и не объяснил. Очевидно, от их домов и мирной жизни, поскольку Россия разрушает в Донецкой области город за городом.
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Какова ситуация в Донецкой области
Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
- В Покровском районе в Курахово погиб человек, повреждены 2 частных дома и многоэтажка. Также повреждены 2 многоэтажки в Горняке. Под постоянными обстрелами Марьинская, Гродовская и Мирноградская громады.
- В Краматорском районе в Константиновке 1 человек погиб и 6 ранены. Также повреждены 10 частных домов, предприятие, админздание, 5 торговых павильонов, 2 линии электропередач и газопровод.
- В Бахмутском районе в Торецке ранены 3 человека. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Северске повреждены 5 домов.
Российский оппозиционер Геннадий Гудков ранее сказал 24 Каналу, что Путин хочет полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей, а потом начать торговаться. Он убежден, что когда Путин начнет это делать, то попытается навязать, что он настоящий глава России, а Крым, Донетчина и Луганщина якобы российские.