"Путин назвал меня предателем": экс-генерал КГБ Калугин мог переехать из-за скандала с Кремлем

Одним из самых талантливых работников КГБ и самым молодым генералом в истории этого ведомства стал Олег Калугин. На родине его осудили за измену интересам, однако сам он ни разу не признавал факта измены.

Реальную жизнь шпионов трудно сравнить с той, которую изображают в фильмах. Настоящие агенты не носят с собой оружия, отчасти не владеют боевыми искусствами. Зато их главное оружие – ум и хитрость, иногда капсула цианида, но она нужна скорее для быстрого самоубийства. Такие люди обычно ничем не отличаются из толпы. В этом и заключается их суперсила. Они незаметные "серые мыши", которые тихо выполняют свою работу – по большей части анализируют, классифицируют, а затем тайно передают своим кураторам.

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Одним из величайших шпионов времен Холодной войны называют Олега Гордиевского, бывшего сотрудника КГБ, который начал работать со спецслужбами Запада, сливая им имена засланных шпионов Кремля. В России Гордиевского считают предателем, и у Москвы есть причины ненавидеть своего бывшего разведчика. Но был у "советов" еще один шпион – Олег Калугин, его тоже считают предателем. Но в отличие от своего коллеги, его история не так однозначна.

Калугин с детства знал о силовых структурах

Родился Калугин в сентябре 1934 года в Ленинграде. Мать была домохозяйкой и официанткой, а отец – сотрудник НКВД-МГБ с 25-летним стажем, капитан, который занимался охраной высокопоставленных чиновников и политиков Советского Союза. Порядки дома были армейскими. Олег еще в детстве знал, что такое силовые структуры и постоянно развивался в этом направлении. Поскольку в школе дела у него шли более или менее хорошо, то выбрать себе обучение он мог где угодно.

В то же время у его отца были связи чуть ли не во всех структурах страны. Однако он выбрал отрасль силовых структур. Отец, который уже "не одну собаку съел" во всей этой системе, был против такого решения, но убедить Олега было уже невозможно.

Он четко знал, в каком направлении ему двигаться и строить свою карьеру, поэтому начал сразу с двух высших учебных заведений, где в частности изучал иностранные языки: арабский, английский и немецкий. Знание других языков могло бы помочь Калугину получить преимущество над другими кандидатами. А если повезет – его бы еще и отправили на задание за границу.

Он – человек умный, грамотный и амбициозный. То, что он стал главой Управления внешней контрразведки (пусть даже это не его профиль), в любом случае он к этому пути дошел вполне заслуженно,

– сказал Виктор Черкашин, бывший полковник КГБ.

Когда в КГБ заинтересовались Олегом Калугиным

После получения образования внимание на Калугина сразу же обратили в КГБ. Они и не могли пропустить его просто так, он владел многими языками. Калугина забрали в ведомство, провели небольшой курс подготовки и планировали отправить на Восток. Но с этим планом ничего не вышло.

Калугин не выглядел как коренной житель регионов Ближнего Востока. Том волею случая сложилось так, что его решили отправить в Штаты. И так, уже в 1958 году его по программе Фонда Фулбрайта отправили на учебу в Колумбийский университет, в Нью-Йорк. Конечно же, на работу под прикрытием.

Калугин четко знал, в каком направлении двигаться / Фото РИА Новости

К слову, вместе с ним отправили еще нескольких человек. Все они были из КГБ. Поездка в США была для Калугина первой рабочей командировкой. Однако слишком много от молодого работника КГБ не требовали. Его главной задачей был сбор информации и укоренение в общественную жизнь страны. Он много читал, гулял и наблюдал за тем, как живут люди в другой стране. Постепенно все дошло до того, что он из советского мужчины превратился в свободного человека, привыкшего жить свободной жизнью. Таким, какого никто не видел в СССР.

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"Вообще в те времена не было такого понятия, как поехать за границу самостоятельно. Был так называемый групповой туризм. Перед выездом этот тоталитарный режим, в котором я вырос, проверял всех. Все, что было связано с иностранной деятельностью: изучение языков, просмотр фильмов и желание уехать – расценивалось как сотрудничество с другими странами", – вспоминал Олег Калугин, бывший генерал КГБ.

Под обучением-прикрытием в университете Калугин особо ничем перед кремлевской спецслужбой не отмечался. Он просто делал то, что ему и говорили – исследовал США. Но интересная история случилась с ним как раз перед отъездом в Москву.

Первый завербованный американец

Примерно через месяц после окончания учебы в Колумбийском университете Калугин познакомился с мужчиной, который работал на заводе, где изготавливали топливо для ракет. Сразу налаживать контакт с ним Олег не стал. Он осторожно расспрашивал, докладывая об этой находке в Москву, и лишь когда ему дали зеленый свет – продолжил встречи.

То был его первый завербованный американец. И не просто человек, имевший связи, а сам инженер, занимавшийся важными разработками и имевший при себе образцы топлива.

Главной задачей Калугина был сбор информации / Фото РИА Новости

Словом, ему повезло. Именно вербовка этого мужчины и стала началом стремительного роста Калугина в его агентурной карьере. Уже в 40 лет он стал генералом КГБ, самым молодым в истории. Кстати, завербованного американца переманили работать в СССР. Но его работы результаты Кремлю не принесли и в конце концов, мужчину бросили за решетку, подозревая его в сотрудничестве с американскими спецслужбами.

С самого начала завербованного американца считали членом ФБР. Якобы его намеренно подослало американское Бюро, чтобы проверить Калугина. Однако под присмотром кураторов Олегу Калугину все же разрешили встретиться с американцем. Как окажется позже – следа ФБР не нашли.

Оставаться в США вечно тоже не удавалось. По окончании учебы Калугин должен был вернуться в СССР и доложить обо всем, что узнал и чему научился. Приехав домой, он сразу же получил повышение на работе, ведь завербовал такого важного для страны американца (да и результата он не принес ни одного). Ему дали автомобиль, квартиру, он имел статус и уважение среди высшего руководства КГБ.

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Работа дома кардинально отличалась от той, которую он делал в США. Если на Западе его главной задачей было читать, гулять и анализировать, то уже на родине он сидел в офисе и постоянно перебирал какие-то бумаги. Хотя это тоже было не просто так. Изучая документацию, он готовился к очередной поездке в Штаты.

Калугин хорошо себя показал из предыдущей поездки. Терять шанс на развитие тоже не хотел. Поэтому в следующую командировку он уже уехал как исполняющий обязанности советской резидентуры. Для мужчины, который не так давно попал в ряды КГБ – это немалый карьерный скачок и статус.

"В США я занимался исследованием мира, а уже дома мне пришлось заниматься собственными же людьми, которые были разочарованны, недовольными, которые хотели перемен. И вот моей задачей было находить таких людей и бросать их в психиатрические учреждения. Это существовал такой Андроповский вариант решения проблем. Другая опция – отправлять их где-то на Запад", – рассказывал Калугин.

После поездки домой Калугин еще несколько раз возвращался в США. Уже с новым званием, с новой работой и с новыми задачами. Его новая цель: поиск американских шпионов в рядах советских структур, параллельно – вербовка новых людей.

Калигун несколько раз возвращался в США / Фото ТАСС

Если с вербовкой он справлялся отлично, то с разоблачением американской агентуры дела были не очень. Если точнее, то он не смог назвать ни одного американского агента. Во многих своих интервью он множество раз утверждал, что у американцев просто не было агентов в СССР. Он даже назвал сопоставление агентуры – 300:0 в пользу Кремля.

Но конечно же, этим словам нельзя верить, ведь их нельзя проверить. Да и к тому же, если вспомнить Олега Гордиевского, который работал на европейские спецслужбы и сотрудничал с американцами, то счет уже по меньшей мере на 1 больше. А сколько таких агентов было в целом – до сих пор и не известно. Ведь в Белом доме язык держат за зубами, а не как в Кремле.

Как построена российская власть

За все время работы на КГБ Калугин многое повидал и узнал. Сейчас он делится всем этим с миром. Он ходит на интервью, преподает в университетах, открыто критикует российские власти, как когда-то критиковал советскую. Живет он в США и вернуться в Россию не сможет пока у власти будет Путин и вся старая гвардия, с которой он когда-то работал.

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Несмотря на то, что Калугин говорит и как именно он это подает – он до сих пор жив. За похожие высказывания убрали Литвиненко, Политковскую, пытались убить Скрипаля. Калугин же свободно рассказывает о том, как была устроена советская система и как все "лучшее" от нее перебрала русская. Варианты 2: он либо до сих пор имеет мощные связи, которые помогают ему держаться на плаву, либо вскоре придет и его очередь расплачиваться за сказанные слова.

В то же время он откровенно критикует Владимира Путина. Именно скандал с президентом России и заставил его покинуть страну. Бывший генерал КГБ пояснил, что советская власть держалась на "трех китах". Первый – это компартия. Второй – КГБ, а третий – военно-промышленный комплекс. Сейчас российские власти тоже построены по схожей схеме:

на первом месте – КГБ, потому что президент и сам бывший сотрудник КГБ. Вообще существует версия, что 70% политических лиц в стране – это либо бывшие работники КГБ, или информаторы;

на втором месте Русская православная церковь, которая при необходимости поможет или прикроет;

на третьем – российский бизнес, но лишь тот, который сумел найти с властями общий язык.



Калугин откровенно критикует Путина / Фото AP

Калугина заподозрили в сотрудничестве с США

В КГБ начали подозревать Калугина в государственной измене. Первые подозрения начали падать на то, что их генерал, вероятно, сотрудничает с американской разведкой. Поскольку он имел доступ практически ко всем секретным документам посольства – очевидно, что в Белом доме пройти мимо такого мужчины – не могли.

Кроме того, за все время работы в США, Калугин не выдал "советам" ни одного американского агента. Это и стало главной причиной недоверия к нему. В КГБ даже пытались вывести Калугина на чистую воду. Были случаи дискредитации, агенты хотели заставить своих людей в ФБР скопировать Олега. Однако те отказывались, ведь доказательств причастности Калугина к измене или сотрудничеству с американцами и в самом деле не было.

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Последним шансом "накопать" что-то на генерала была вербовка американца Олдрича Эймса в 1985 году. Эймс, как известно, передавал Кремлю списки с именами всех шпионов, которые работают или теоретически могут работать на американские и европейские спецслужбы.

Так Москва знала про засланного казачка не только у себя в стране, но и в других социалистических республиках. Однако имени Калугина в этих списках не было. Он или действительно не виноват, или действовал уж слишком осторожно. Кстати, о попытке КГБ "накопать" под него информацию Калугин знал хорошо, что в конце концов его еще больше разозлило и заставило критиковать режим сильнее.

В 1980-х годах у власти был Юрий Андропов. С Калугиным у него дела обстояли хорошо. И хоть в КГБ и пытались скомпрометировать его, лидер Кремля до последнего пытался узнать всю правду сам. Во время своих интервью Калугин загадывал, как Андропов не редко вызывал его к себе в кабинет и просил за стаканом виски докладывать насчет настроений людей в СССР. Это была одна из его главных работ дома.

Андропов не редко вызывал Калугина к себе в кабинет / Фото РИА Новости

После того, как генерал в очередной раз вернулся из США на родину, он следил за тем, что происходит в советском обществе. Ситуация сложилась не самым лучшим образом. Хоть на его стороне была благосклонность Андропова, высшие чины КГБ того времени уже "имели зуб" на Калугина. В частности, глава ведомства Владимир Крючков. С этим мужчиной у них была очень напряженная "дружба".

Калугин хотел убрать Крючкова с поста главы КГБ, а тот – стереть Калугина с лица земли. Чтобы не обострять конфликта, Андропов отправил Калугина в Ленинград. Мол, поработает, докажет, что не работает на американцев и если все будет хорошо – ему вернут предыдущую работу.

Людей не устраивало то, что не хватает колбасы, что надо стоять в очереди за импортными товарами из Польши или из Венгрии. Осознание того факта, что советская система уже находилась в стадии загнивания открыло мне глаза. Я понял, что надо что-то менять,

– говорил Калугин.

Тогда никто не думал как судьба сложится дальше. И через 2 года после того, как Калугин уехал в Ленинград, Андропов умер. Работа у него была не из самых приятных. Пришлось следить за своими же гражданами и распоряжаться их судьбами: кого в тюрьму, кого выслать из страны, все в "лучших" традициях Советского Союза. Калугин вспоминал, что под его прицелом оказались:

писатели;

интеллектуалы;

культурные деятели;

инакомыслящие.

Если верить его словам, то лишь в Лененграде, когда у него уже не было всех благ КГБ, он и понял как выглядит настоящая жизнь в СССР. Конечно, сомнительно, что такой человек как Калугин не знал о том, насколько сильно США отличается от Союза. Вероятно, он просто прикрывается, чтобы оправдать свои действия во время работы на такой кровавый режим.

У нас в России нет баланса мнений. Инакомыслящих или выставят за границу, или же найдут метод, как поставить таких людей на "правильный путь". В этом особенность нашей русской философии. Рабской философии, которая длится уже веками,

– отмечал бывший генерал КГБ.

Олег Калугин причастен к убийству болгарского диссидента Георгия Маркова, он сам об этом говорил. Лично участия в этом не принимал, но присутствовал при планировании нападения. В КГБ четко спланировали атаку, но самостоятельно выполнять политическое убийство не стали. Зато поручили эту задачу болгарским спецслужбам.

В сентябре 1978 года в Лондоне к Маркову подошел незнакомец с зонтом в руках – легонько его задел и на том мужчины разошлись. На самом деле зонт имел специальную конструкцию, которая при нажатии на спусковой крючок должна была выпустить яд. Так и убили болгарского диссидента.

В Лондоне к Маркову подошел незнакомец / Фото AP

Это лишь один случай ликвидации невыгодных для режима СССР людей. А таких примеров в истории немало. Диверсионных операций в списке агентуры Кремля немало. Чего стоит лишь спецоперация по, казалось бы, выселению и миграции евреев с территории Советского Союза. Как оказалось – в свободное плавание евреев никто не отпускал. Это была хорошо спланированная акция:

"У еврейской миграции было 3 главные задачи. Первое – избавиться от диссидентов в стране. Недовольных без шума можно было выпустить в другие страны. Второе – позволив уехать мы бы прикрыли рот западной пропаганде. Ну и третье – потом можно было засылать других евреев в места миграции, они бы втирались в доверие и у нас всегда была бы информация о том, что делается за границей", – пояснил Олег Калугин.

КГБ окончательно отвернулось от Калугина

В 1990-х годах КГБ окончательно отвернулось от Калугина. У него забрали пенсию, квартиру, награды и отправили в отставку. Официальных обвинений о причастности к государственной измене ему никто не выдвигал. Жизнь решили сломать иначе. То ли от желания отомстить, то ли и впрямь у него проснулось желание реформировать советскую систему, Калугин начал раздавать интервью о том, насколько плохо живется в СССР, там кровавый режим, и как сильно он терроризирует своих же граждан.

Калугин начал раздавать интервью / Фото издания "Гордон"

КГБ он называл спецслужбой, которая не умеет выполнять задание, не способна функционировать сама, а умеет лишь подставлять других и их счетом выполнять задания. Когда нужно найти врага и нейтрализовать, агенты не станут заморачиваться. Они запугают всех и все, накажут абсолютно каждого, чтобы только добраться до цели. То есть КГБ – это ведомство, которое не умеет играть по правилам и обычно прибегает к грязным приемам.

Он выступил против КГБ с резкими заявлениями. Это было неприемлемо. Лично для меня это было неприемлемо. Я ему об этом говорил, что такие выступления против службы, которой мы отдали десятки лет жизни – это недопустимо. Мы после перестали общаться,

– рассказал Виктор Черкашин, бывший полковник КГБ.

В 1990-х годах Калугина реабилитировали. Ему вернули звание, пенсию и награды в частности. Но ситуация и в дальнейшем держалась напряженной. Подозрения с него не спали. И его следующим шагом стала политика. Он стал депутатом от Краснодарского края, а свою политическую программу строил на реформах и изменениях системы КГБ.

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Например, настаивал на том, что это ведомство нужно вообще закрыть или реорганизовать, чтобы его больше не использовали как секретную полицию, что терроризирует людей. Говорил о смягчении режима и больше свобод для людей.

Обычному народу, который всю свою жизнь жил иначе и страдал от рук КГБ, такие слова нравились. Поэтому стать политиком Калугин сумел безо всяких проблем. Он хотел сохранить традиции Советского Союза, но добавить туда и частичку от того, что видел в США.

"Например, цены на жилье были в 10 раз ниже, чем в США. Если нужно было улучшить условия проживания, вы обращаетесь к местным чиновникам и они уже рассматривают этот вопрос и, возможно, улучшат условия. Плюсов жизни в СССР было много, но и проблем хватало. Например, проблемы с едой. Мало колбасы, мяса и рыбы. СССР был богатым на природные ресурсы, всего хватало, но через систему, которая управляла страной, этих благ люди не видели", – говорил Олег Калугин.

Причины переезда Калугина в США

Окончательно уехать на постоянное жительство в США Калугину удалось в 1995 году. На это было несколько причин:

ему предложили должность преподавателя в одном из университете, где он рассказывал о Союзе, жизни в нем, методах работы спецслужб;

он имел связи и бизнес в области электроники, а в Штатах ему предложили расширить возможности в этой сфере (на что он и согласился);

и пожалуй, самое главное – покинуть родину ему пришлось из-за политической ситуации в стране.

Калугин критиковал российские власти за войну в Чечне. Он открыто обвинял во всем власть и совершенно не боялся называть имена виновных. Президент России Владимир Путин был одним из тех, кто оказался под огнем критики Калугина. Сейчас именно конфликт с ним называют главной причиной выезда Калугина в США.

Когда пришел к власти Путин – он назвал меня предателем, а я назвал его преступником войны. Таков был публичный обмен. Я ему сказал, что за то, что он творит в Чечне, он когда-нибудь предстанет перед международным трибуналом,

– рассказал Олег Калугин, бывший генерал КГБ.

Уже когда Калугин был в США, еще без гражданства (которое он получил аж в 2003 году) в 2002 году в Москве его заочно судили за государственную измену. Дали 15 лет строгого режима. Но приговор в исполнение до сих пор не удалось привести. Договора об экстрадиции не было да и никогда этого вопроса со Штатами не обсуждали. А даже если бы он и был – вряд ли США выдали бы столь ценную особу, как Олег Калугин. Человека, который знает слишком много для того, чтобы терять его и отдавать в руки режиму, который точно его убьет или, по крайней мере, заставит замолчать.

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Что интересно – как бы в России ни кричали о том, какой Калугин предатель, сам генерал никогда не признавал того факта, что сотрудничал со спецслужбами других стран. Он откровенно на всех своих интервью критиковал российские власти, говорил о методах работы спецслужб, но никогда не говорил больше, чем надо.

"Сейчас россияне волнуются не столько за внешний мир, как за собственное единство. Есть много национальных причин и движений, которые расшатывают позицию России. В частности, много восточных найциональностей, которых больше привлекает восточная культура, культура Китая. Москва им не по душе. У россиян сегодня другие проблемы. Они знают, что США не нападут, потому что у Кремля тоже есть ядерное оружие. Но вопрос распада страны изнутри до сих пор теплится. Он никуда не исчез", – сказал Калугин.

Калугин живет в США / Фото forumdaily.com

Сейчас он спокойно живет в США, раздает интервью и, конечно же, критикует российские власти и режим. Он неоднократно уверял, что Россия – это страна в которой к власти пришли спецслужбы. Церковь – информаторы ФСБ. Политики – бывшие молодые чекисты.

Сам глава – бывший работник КГБ, который между прочим был очень посредственным сотрудником силовых структур. И когда он разносил бумаги в кабинеты, никто даже и подумать не мог, что однажды этот человек сосредоточит тиранию в своих руках.