Путин назвал НАТО "рудиментом холодной войны"

Президент России Владимир Путин назвал НАТО пережитком холодной войны. Он заявил, что ему непонятно, "зачем Альянс существует сегодня".

Путин "не понимает" смысла НАТО

Ранее Альянс должны были трансформировать. Об этом глава Кремля заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

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Что касается НАТО, я уже много раз говорил – это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует сегодня – не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что эта организация трансформируется, теперь уже как-то об этом подзабыли,

– сказал Путин.

Он пояснил, что для России Альянс – военная организация и союзники США.

Россия против вступления Украины в Альянс

Путин говорил, что, мол, половина украинцев выступает против присоединения страны к НАТО.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила, что в случае, если Украина присоединится к НАТО, то ей грозит "масштабная эскалация".

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что для жителей террористических организаций на Донбассе такое развитие событий, то есть вступление Украины в НАТО, недопустимо.