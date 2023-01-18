"Нас просто водили за нос": Путин назвал новую цель войны России в Украине

Российский диктатор Владимир Путин назвал новую цель "специальной военной операции" в Украине. Говорит, что это вынужденное решение, ведь до сих пор его водили за нос.

Итак, диктатор назвал новую цель войны. Оказывается, это попытка окончить войну на Донбассе. Об этом Путин заявил во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, пишут росСМИ.

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Все, что мы сегодня делаем, в том числе специальная военная операция, это попытка закончить войну на Донбассе. Вот смысл нашей спецоперации и защищать наших людей, проживающих на этих территориях,

– цитируют российские СМИ Путина.

Путин лжет, что война – это способ защитить Донбасс

Диктатор разошелся в объяснениях, что территория Донбасса – это якобы историческая территория России. И они, мол, мирились с этим, пока не произошел "государственный переворот", пока "не начали истреблять людей только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, языком и традициями".

Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас оказалось, нас сейчас просто водили за ночь, обманывали. Не в первый раз,

– возмутился Путин.

Далее диктатор разошелся привычными тезисами, что именно Украина "готовилась перевести конфликт в острую, горячую фазу", а вот бедному-несчастному Кремлю, "не осталось ничего, кроме того, что они делают сейчас".

Также диктатор неожиданно заявил, что в блокаде Ленинграда во время Второй мировой приняли участие представители "многих европейских стран".

Мол, по своей толерантности они не говорили этого раньше.

Путин готовит почву к новой волне мобилизации

Главное управление разведки предупредило о подготовке Путина к новой волне мобилизации. Диктатор ставит своей целью создать 2-миллионную армию оккупантов-убийц. Однако как обеспечить такое большое войско экипировкой и оружием, Путина мало волнует.

Аналитики ISW предполагали, что заявление о новой мобилизации Путин должен объявить уже сегодня. Именно во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда.