Продолжение пропагандистской политики: почему Путин заговорил об орде

Недавно президент вражеской страны Владимир Путин выступил перед новыми членами общественной палаты. Во время выступления глава Кремля традиционно выдал порцию пропагандистских заявлений.

Если коротко, то Путин назвал россиян ордой. Политолог Алексей Кошель сказал 24 Каналу, что президент России не рассказал ничего нового, а только продолжает пропагандистскую идеологическую линию, которая длится многие годы.

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"Диктатор традиционно наговорил бред о соревнованиях между Востоком и Западом, которые якобы Россия воюет против всего мира и, конечно же, вспомнил о "загнивающем" Западе", – сказал Кошель.

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Общение со стаей

Заявление президента страны-агрессора о том, что с приходом орды России удалось отстаивать свой язык и традиции, очень напоминает нацистскую Германию конца 30-х годов.

Путин фактически выступает от имени руководителя церкви. Он говорит о потребностях канонизации,

– отметил политолог.

Церковь в России всегда была частью государственного аппарата. Это был так называемый синодальный период в российской империи, начиная с конца 18 века. Когда церковью руководил не патриарх, а синод. То есть осуществлялось правительственное управление. Фактически сейчас в России происходит то же самое.

Это общение не с гражданами и даже не с подданными, а со стаей. Путин сам переписывает историю и толкует исторические события,

– заметил Кошель.

На носу у России выборы и диктатору нужен красивый результат. Россиянам нужна символическая победа хотя бы в каком-нибудь населенном пункте, поэтому оккупанты активизировались на фронте. Сейчас враг опасен и эта опасность будет расти до марта.

"Путину нужна народная поддержка. Он как наркоман от этого зависит. Поэтому Россия любой ценой будет наращивать темпы", – добавил политолог.

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