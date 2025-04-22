За ними будущее страны, – Путин назвал оккупантов "новой российской элитой"

Во время встречи с муниципальными чиновниками Владимир Путин назвал российских военных "настоящей элитой страны". Интересно то, что рядом с ним сидел Нурсултан Муссагалеев, который причастен к пыткам и убийствам мирных жителей Бучи в 2022 году.

После президента России выступил сам глава Новосергиевского района Оренбургской области Нурсултан Муссагалеев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Какие заявления о российских военнослужащих сделал Путин

Президент России отметил, что будущее его страны зависит от тех, кто участвует в войне против Украины. Он добавил, что они являются "золотым фондом" России.

Рядом с Путиным сидел Муссагалеев, который виновен в расстрелах и пытках жителей Бучи. Во время встречи его назвали "героем России". После речи Муссагалеева глава Кремля попросил передать приветствие 76-й десантно-штурмовой дивизии. В ее составе были военные, которые оккупировали Бучу.

Вот элита – те, кто родину защищают, вот эти люди – это элита, за ними будущее страны. И им не страшно в руки страну передать будет,

– заявил Путин.

Напомним, что 4 февраля правоохранители установили российского военного, который пытался застрелить жителя Бучи. Вероятно к этому причастен Нурсултан Муссагалеев.

Владимир Путин продолжает оправдывать кровавые атаки Кремля по Украине и подтверждает нежелание России завершать войну. Например, он признал удары по гражданской инфраструктуре в городе Сумы в Вербное воскресенье и заявил, что это была "законная военная цель", потому что там якобы были украинские военные.