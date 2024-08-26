Путин заявил, что "успех" в войне против Украины является "главным условием развития" России

Российский диктатор Путин заявил, что успех его армии в войне против Украины – "главное условие дальнейшего развития России". В частности, российские власти планируют "укреплять экономическую базу".

Экономическая политика якобы должна помочь России выиграть войну и "успешно завершить "сво"". Этими грезами Путин поделился со своим правительством в понедельник, 26 августа, передает 24 Канал.

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Экономика России "продолжает расти хорошими темпами"

Таким путем Россия планирует "развиваться" ближайшие 6 лет.

На "успешное завершение специальной военной операции", в том числе "укрепление экономической базы" для нужд армии, должна быть нацелена экономическая политика правительства в течение ближайших шести лет,

– цитируют Путина росСМИ.

Он заявил, что реализуя свои циничные планы, российские власти будут опираться на состояние дел в экономике, ибо "именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные, бюджетные возможности государства, формирует средства, которые выделяются на ключевые, системно значимые задачи".

Российский диктатор к тому же еще и заверил, что сейчас экономика России якобы "продолжает расти хорошими темпами". По его данным, за первые шесть месяцев 2024 года ВВП якобы вырос на 4,6%, промышленное производство – 4,4%, а обрабатывающие отрасли, в частности, оборонно-промышленный комплекс, – 8%.

"Доходы бюджета увеличились более чем на треть, а предприятия, трудовые коллективы работают стабильно и ритмично", – продолжал бредить Путин на встрече с правительством.

А еще диктатор заявил, что "нужно усилить положительные тенденции в реальном секторе" и укреплять "инфраструктурный каркас" России.

Все эти бредни Владимир Путин выдал на фоне поражений российской армии на войне в Украине. Так, днях украинские войска пошли в наступление на Харьковщине, оттеснив вражескую армию, а также продолжаются боевые действия на территории России. Между тем российский диктатор ведет себя так, будто бы ничего не происходит в Курской области. А в Офисе Президента, к слову, заметили, что вскоре Путин "просто исчезнет".