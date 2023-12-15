Чтобы не пугать мобилизацией: Путин умышленно преувеличил количество войск России в Украине

Российский президент Владимир Путин в своих лживых заявлениях сообщил, мол, в Украине сейчас сосредоточено около 617 тысяч окупантов. Что означает эта цифра в реальности и с какой целью диктатор озвучил эту цифру – рассказали в ISW.

Аналитики изучения войны (ISW) проанализировали заявления Путина во время так называемой "прямой линии", отметив, что Путин однозначно преувеличил с указанным количеством военных, в настоящее время воюющих в Украине.

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Группировка российских войск в Украине намного больше, чем признают даже российские официальные лица, вероятно, пытаясь одновременно снять постоянные опасения России относительно новой волны мобилизации и деморализовать Запад и Украину,

– сообщили аналитики.

Что сказал Путин

Российский диктатор заявил, что общее количество оккупационного контингента, ведущего "специальную военную операцию", а именно так в России согласно требованиям Кремля называют развязавшуюся Путиным войну, составляет 617 тысяч военнослужащих.

Кроме того, Путин обнародовал еще две интересные цифры. Мол, в течение 2023 года в оккупационные подразделения, пытающиеся захватить Украину, было мобилизовано 486 тысяч человек. А в прошлом, 2022 году, мобилизационный объем составил 300 тысяч военнослужащих.

Аналитики считают, что разница в количестве участвующих в войне российских военнослужащих, вероятно, связана с разной категоризацией и не отражает значительного увеличения численности россиян на фронте.

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