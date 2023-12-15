Аналітики вивчення війни (ISW) проаналізували заяви Путіна під час так званої "прямої лінії" зазначивши, що Путін однозначно перебільшив із вказаною кількістю військових, які наразі воюють в Україні.

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Угруповання російських військ в Україні є набагато більшим, ніж визнають навіть російські офіційні особи, ймовірно, намагаючись одночасно зняти постійні побоювання Росії щодо нової хвилі мобілізації та деморалізувати Захід і Україну,

– повідомили аналітики.

Що сказав Путін

Російський диктатор заявив, що загальна кількість окупаційного контингенту, який веде "спеціальну військову операцію", а саме так в Росії згідно із вимогами Кремля називають розв'язану Путіним війну, становить 617 тисяч військовослужбовців.

Крім того, Путін оприлюднив іще дві цікаві цифри. Мовляв, упродовж 2023 року в окупаційні підрозділи, які намагаються захопити Україну, було мобілізовано 486 тисяч осіб. А минулого, 2022 року, мобілізаційний об'єм становив 300 тисяч військовослужбовців.

Аналітики вважають, що різниця в кількості російських військовослужбовців, які беруть участь у війні, ймовірно, пов'язана з різною категоризацією і не відображає значного збільшення чисельності росіян на фронті.

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