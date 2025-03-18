Путин не даст быстро сделать ceasefire, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потенциальное прекращение огня. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин не позволит сделать это быстро.

Глава государства говорит, что Путин будет пытаться создать всевозможные препятствия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского, которую транслирует "Общественное новости".

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Что Зеленский заявил о прекращении огня

Президент говорит, что американский лидер Дональд Трамп обсудил с российской стороной прекращение обстрелов украинской критической инфраструктуры. По его мнению, такими шагами вопрос прекращения огня "может продвигаться вперед.

Что касается воли политической Путина, тревога – ответ вам,

– отмечает Зеленский.

Он добавляет, что Кремль не хочет завершения войны, ведь продолжает обстреливать Украину. Только с 11 марта Россия запустила 1342 КАБы, 8 ракет и 580 "Шахедов", а также 44 "Ланцеты" и осуществила 250 других ударов.