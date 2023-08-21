Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист, международный обозреватель Иван Яковина. По его словам, где бы ни появился Путин, его все избегают.
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Никто не хочет сидеть за столом с Путиным
Иван Яковина отметил, что главная причина для Путина, по которой он не едет на саммит БРИКС – страх за собственную безопасность. Он не хочет рисковать, ведь суд в Гааге выдал ордер на его арест.
С другой стороны, желающих находиться за столом с кремлевским диктатором не очень много. Поэтому получается, что и он не хочет ехать, но и его там не желают видеть.
Конечно, его не очень-то хотят видеть, потому что Путин реально токсичен. Где бы он ни появлялся, люди разбегаются в разные стороны, никто не хочет сидеть с ним за одним столом. Это примерно то же самое, что сидеть за столом с Гитлером. Все двигается в этом направлении,
– считает оппозиционер.
Путин не едет на саммит БРИКС: главное
- Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС. В то же время Кремль решил отправить в ЮАР главу российского МИД Сергея Лаврова. Путин же примет участие через видеосвязь.
- Отметим, что в саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки. Поэтому только государство-террорист Россия не будет представлено на самом высоком уровне.
- Очевидно, что отказ Путина лично приехать на саммит связан с ордером на его арест, который в марте 2023 года выдал Международный уголовный суд. Его могут арестовать на территории 123 стран, среди которых и ЮАР.
- В июле Южно-Африканская Республика изменила свое решение относительно выдачи ордера на арест Владимиру Путину. Поэтому если российский диктатор все-таки приедет в страну, его задержат и передадут Международному уголовному суду в Гаагу.
- Путин продолжает рассказывать сказки. 29 июля он заявил, что не считает присутствие на саммите БРИКС "важнее, чем присутствие в России сейчас".