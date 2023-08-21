Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист, международный обозреватель Иван Яковина. По его словам, где бы ни появился Путин, его все избегают.

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Никто не хочет сидеть за столом с Путиным

Иван Яковина отметил, что главная причина для Путина, по которой он не едет на саммит БРИКС – страх за собственную безопасность. Он не хочет рисковать, ведь суд в Гааге выдал ордер на его арест.

С другой стороны, желающих находиться за столом с кремлевским диктатором не очень много. Поэтому получается, что и он не хочет ехать, но и его там не желают видеть.

Конечно, его не очень-то хотят видеть, потому что Путин реально токсичен. Где бы он ни появлялся, люди разбегаются в разные стороны, никто не хочет сидеть с ним за одним столом. Это примерно то же самое, что сидеть за столом с Гитлером. Все двигается в этом направлении,

– считает оппозиционер.

Путин не едет на саммит БРИКС: главное