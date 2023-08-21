Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина. За його словами, де б не з'явився Путін, його всі уникають.
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Ніхто не хоче сидіти за столом з Путіним
Іван Яковина зазначив, що головна причина для Путіна, через яку він не їде на саміт БРІКС – страх за власну безпеку. Він не хоче ризикувати, адже суд у Гаазі видав ордер на його арешт.
З іншого боку, охочих перебувати за одним столом із кремлівським диктатором не дуже багато. Тому виходить, що і він не хоче їхати, але й і його там не бажають бачити.
Звичайно, його не дуже хочуть бачити, тому що Путін реально токсичний. Де б він не з'являвся, люди розбігаються у різні сторони, ніхто не хоче сидіти з ним за одним столом. Це приблизно те ж саме, що сидіти за столом з Гітлером. Все рухається у цьому напрямку,
– вважає опозиціонер.
Путін не їде на саміт БРІКС: головне
- Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса підтвердив, що російський диктатор Владімір Путін не приїде на саміт БРІКС. Водночас Кремль вирішив відправити у ПАР главу російського МЗС Сєргєя Лаврова. Натомість Путін візьме участь через відеозв’язок.
- Зауважимо, що у саміті візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки. Тому тільки держава-терорист Росія не буде представлена на найвищому рівні.
- Очевидно, що відмова Путіна особисто приїхати на саміт пов'язана з ордером на його арешт, який у березні 2023 року видав Міжнародний кримінальний суд. Його можуть заарештувати на території 123 країн, серед яких і ПАР.
- У липні Південно-Африканська Республіка змінила своє рішення щодо видачі ордера на арешт Владіміру Путіну. Тому якщо російський диктатор все-таки приїде у країну, його затримають та передадуть до Міжнародного кримінального суду в Гаагу.
- Натомість Путін продовжує розповідати казки. 29 липня він заявив, що не вважає присутність на саміті БРІКС "важливішою, ніж присутність у Росії зараз".