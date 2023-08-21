Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина. За його словами, де б не з'явився Путін, його всі уникають.

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Ніхто не хоче сидіти за столом з Путіним

Іван Яковина зазначив, що головна причина для Путіна, через яку він не їде на саміт БРІКС – страх за власну безпеку. Він не хоче ризикувати, адже суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

З іншого боку, охочих перебувати за одним столом із кремлівським диктатором не дуже багато. Тому виходить, що і він не хоче їхати, але й і його там не бажають бачити.

Звичайно, його не дуже хочуть бачити, тому що Путін реально токсичний. Де б він не з'являвся, люди розбігаються у різні сторони, ніхто не хоче сидіти з ним за одним столом. Це приблизно те ж саме, що сидіти за столом з Гітлером. Все рухається у цьому напрямку,

– вважає опозиціонер.

Путін не їде на саміт БРІКС: головне