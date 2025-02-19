Путин не готов сказать, сколько времени займет "решение украинского кризиса"

Днем 19 февраля Путин выступил с рядом заявлений. Они касались войны в Украине и мирных переговоров. Детали передает 24 Канал.

Интересно, что США и Россия постепенно меняют свою риторику. Трамп рассчитывал на кавалерийское наступление, но этого не случилось. Теперь и Вашингтон, и Москва говорят, что будут работать над завершением войны, но сроки не известны.

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Что сказал Путин о сроках завершения войны

По словам диктатора, Трамп начал получать информацию о ситуации и изменил свое мнение о скором завершении войны.

Это абсолютно естественно, здесь нет ничего особенного. Он начал получать объективную информацию, и это изменило его подход. Нужно какое-то время. Сколько именно нужно – я сейчас не готов ответить,

– сказал Путин.

Он добавил, что Россия хочет провести встречу с Трампом.

"Я хотел бы провести такую встречу. Но, повторюсь, нужно ее подготовить, чтобы был результат (...) Нужно выйти на приемлемые для обеих сторон решения, а это, конечно, непростая задача", – заявил хозяин Кремля.

Путин подчеркнул: заявления Трампа о завершении войны за 24 часа были тогда, когда миллиардер еще не вступил в должность. Теперь же Трамп, как президент, начал получать данные от спецслужб. И оценил, что для завершения войны потребуется минимум полгода.

Украина хочет, чтобы США были проинформированы из первых уст

Добавим, что спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог называл срок в 180 дней. Владимир Зеленский хочет, чтобы Келлог побывал на фронте и поговорил с солдатами лично. И оценил, можно ли проводить выборы во время войны.

Украинская сторона убеждена, что Келлог и Вэнс расскажут Трампу о реальном положении вещей. И тогда, возможно, Трамп встретится с Зеленским.